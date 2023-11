Πόλεμος στη Γάζα: Υπάρχουν ελπίδες για μόνιμη εκεχειρία; (video)

Πιέσεις για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα ασκούν οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας σε στρατιώτες στην Γάζα δήλωσε ότι «τίποτα δεν μας σταματά» και διεμήνυσε στον πρόεδρο Μπάιντεν ότι θα δεχτεί παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά μία ημέρα για κάθε δέκα αιχμαλώτους που θα απελευθερώνει η Χαμάς.

Η Χαμάς από την πλευρά της δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων, με τον όρο της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης Παλαιστίνιων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι δύο κοινότητες δείχνουν να εστιάζουν στην ανάγκη παράτασης της περιόδου εκεχειρίας για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, παρά τις διακηρύξεις Νετανιάχου ότι «τίποτα δεν μας σταματά».

Η πρώτη φάση της ανταλλαγής αιχμαλώτων, την Παρασκευή, εξελίχθηκε σε κλίμα έντασης καθώς οι διαδικασίες ήταν πρωτόγνωρες για όλες τις πλευρές. Αλλά οι εικόνες χαράς και ανακούφισης από τους αιχμαλώτους που απελευθερώθηκαν, που μετέδωσαν τα Μέσα Ενημέρωσης και στις δύο κοινότητες, αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για εκεχειρία. Το Σάββατο προέκυψαν προβλήματα, με την Χαμάς να απειλεί ότι δεν θα απελευθερώσει άλλους αιχμαλώτους επειδή -όπως υποστήριξε- το Ισραήλ δεν σεβόταν τους όρους της εκεχειρίας, κυρίως αναφορικά με την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Nothing will stop us, and we are convinced that we have the force, the strength, the will and the determination to achieve all of our goals for the war, and this is what we will do. pic.twitter.com/ZxZH6pmoJT