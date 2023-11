Απεγκλωβίστηκαν οι 41 εργάτες που ήταν παγιδευμένοι για πάνω από 2 εβδομάδες στη σήραγγα που κατέρρευσε στην Ινδία, όπως μεταδίδει το Sky News.

Οι άνδρες είχαν κολλήσει μέσα στη σήραγγα στο Uttarkhand για περισσότερες από δύο εβδομάδες, με τους διασώστες να σκάβουν για περισσότερες από 400 ώρες για να τους φτάσουν.

BREAKING: 33 workers have been rescued from a collapsed tunnel in India which left 41 workers trapped for 17 days, according to NDTV https://t.co/T58Fakp9sv 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8z1CCJqKMt

Ασθενοφόρα με αναμμένες τις σειρήνες τους βρίσκονται παρατεταγμένα στην είσοδο της σήραγγας προκειμένου να μεταφέρουν τους εργάτες σε ένα νοσοκομείο, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Οι εγκλωβισμένοι τροφοδοτούνταν με φαγητό, νερό, φως, οξυγόνο και φάρμακα μέσω ενός αγωγού, όμως οι προσπάθειες για το σκάψιμο μιας σήραγγας, μέσω της οποίας θα διασώζονταν, παρεμποδίζονταν από αλλεπάλληλες αναποδιές.

Η σήραγγα αποτελεί μέρος του αυτοκινητόδρομου Char Dham, κόστους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενός από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που στοχεύει να συνδέσει τέσσερις τόπους προσκυνήματος μέσω ενός οδικού δικτύου έκτασης 890 χιλιομέτρων.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση, όμως στην περιοχή καταγράφονται συχνά κατολισθήσεις, σεισμοί και πλημμύρες.

"It takes about three to five minutes for the rescue of each person, so we are looking at probably another hour or two"



Sky's @nevilleskynews gives us this update, as the first workers of 41 trapped in a collapsed tunnel in India are rescued.https://t.co/e32tKDSxjG



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Z7BK6d0rbI