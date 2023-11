Παρίσι: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Νιούκαστλ (Videos)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (27/11) στο Παρίσι, ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Νιούκαστλ, οι οποίες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τρίτης (28/11) στο «Παρκ Ντε Πρενς», για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στο κέντρο της πόλης, ακολούθησαν «οδομαχίες», με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Psg fans attacking a pub full of Newcastle fans in Paris tonight! 👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇵 pic.twitter.com/XHMBLa6EBr

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας της γαλλικής πρωτεύουσας έγιναν αρκετές συλλήψεις.

Τα επεισόδια άρχισαν όταν χούλιγκανς της γαλλικής ομάδας επιτέθηκαν σε αυτούς των Άγγλων, οι οποίοι προσπαθούσαν να προστατευθούν εντός καταστημάτων.

27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 attacked Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/DlVRrBHIMy

Σημειώνεται ότι ο αποψινός αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, καθώς θα κριθούν πολλά αναφορικά με το ποια ομάδα θα πάρει το προβάδισμα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, όπου θα ξέρουμε τα ονόματα των συλλόγων που θα συνεχίσουν στην φάση των «16».

27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 looking for Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/ApGlHFTHI8