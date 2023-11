Αθηναϊκές γειτονιές, Γιώργος Λάνθιμος, Έμμα Στόουν και μια κάμερα (photos)

Οι μούσες σπανίζουν στις μέρες μας. Η Έμμα Στόουν είναι αδιαμφισβήτητα η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου. Μαζί πειραματίζονται στις ταινίες του Λάνθιμου δοκιμάζοντας καινούργια υποκριτικά μονοπάτια μακριά από τους mainstream ρόλους.

Πρώτη φορά συνεργάστηκαν στην οσκαρική ταινία «The Favourite» to 2018. Πριν από τα γυρίσματα «Poor Things», ο βραβευμένος σκηνοθέτης και η ηθοποιός ταξίδεψαν στο νησί της Τήνου για τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας «Βληχή», που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2022 στο «The Artist on the Composer». Και φυσικά τον Ιανουάριο του 2024 θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες τo πολυαναμενόμενο φιλμ «Poor Things.

«Μπορείτε να καταλάβετε ότι υπάρχει μια στενογραφία (μεταξύ μας) και μπορούμε να επικοινωνούμε χωρίς να χρειάζεται να εξηγούμε ή να μιλάμε πολύ για τα πράγματα», λέει ο σκηνοθέτης.

Ο Λάνθιμος φωτογράφισε την Έμμα Στόουν μαζί με μια κούκλα στις γειτονιές της Αθήνας για W’s Art Issue. Ντυμένη με Louis Vuitton, η Έμμα Στόουν ξεκινά με τον σκηνοθέτη μια περιήγηση στην Αθήνα των αντιθέσεων, στις γειτονιές, στα λιμάνια – και το αποτέλεσμα είναι υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Το λιμάνι του Πειραιά, παλιά κτίρια, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες της περιοχής, το Κερατσίνι, η Σχολή Καλών Τεχνών είναι λίγα από τα σημεία που ποζάρει η ηθοποιός και μοιάζουν έρημα σα να είναι μετα-αποκαλυπτικές σκηνές σε μια Αθήνα που περιπλανιέται κάπου μέσα στον χρόνο.

«Λατρεύω τις αντιφάσεις που βρίσκεις στην πόλη: το μείγμα του πολύ μοντέρνου και μάλλον άσχημου δίπλα στο πολύ όμορφο. Θέλαμε να κάνουμε έναν συνδυασμό από μεγάλα τοπία και οικεία πορτρέτα. Και θέλαμε να πούμε μια μικρή ιστορία», εξηγεί ο Λάνθιμος. «Το όνομά της (σ.σ.: της κούκλας) είναι μυστικό γιατί είναι πολύ ντροπαλή και αυτός είναι ο πρώτος της ρόλος», αστειεύεται η Στόουν για την συμπρωταγωνίστριά της στη φωτογράφιση για το W.

«Μαζί, εξετάσαμε διαφορετικές αναφορές», λέει ο Λάνθιμος. «Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση οι φωτογραφίες του Χάρι Κάλαχαν της γυναίκας και της κόρης του – τις τράβηξε σε φυσικά περιβάλλοντα, όπου οι φιγούρες φαινόταν μικροσκοπικές, ενώ έκανε επίσης και κοντινά πορτρέτα. Η Έμμα, εκτός από μοντέλο και μούσα, βοήθησε στην εκτύπωση των φωτογραφιών». Είναι μια δεξιότητα που η ηθοποιός έμαθε από τον ίδιο τον Λάνθιμο. «Πριν από μερικά χρόνια, ο Γιώργος άρχισε να ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία στις ταινίες», λέει η Στόουν. «Άρχισε να αναπτύσσει τις δικές του φωτογραφίες και με δίδαξε. Ξεκινήσαμε σε έναν αυτοσχέδιο σκοτεινό θάλαμο στο μπάνιο του, αλλά τα τελευταία χρόνια, έφτιαξε έναν επαγγελματικό σκοτεινό θάλαμο στο στούντιό του στην Αθήνα. Έμαθε λίγο πολύ πώς να εμφανίζει φιλμ παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube».

