Λίγες ημέρες πριν, η μικρή Λία έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί δίπλα στον πατέρα της, Μπράντλεϊ Κούπερ, στη λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Maestro» στο Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες.

Αυτή τη φορά, ο διάσημος πατέρας της 6χρονης έφυγε τρέχοντας από τη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του «Maestro» στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μιλήσει στη νοσοκόμα του σχολείου για την Λία.

Ο Κούπερ, ο οποίος έχει την κοινή επιμέλεια της Λία με την Ιρίνα Σάικ, ήταν 20 λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας του Netflix (στην οποία υποδύεται τον συνθέτη και μαέστρο Λέοναρντ Μπερνστάιν) όταν κοίταξε το τηλέφωνό του.

«Λυπάμαι πολύ. Μόλις μου τηλεφώνησε η νοσοκόμα του σχολείου. Μπορώ να φύγω για λίγο από την αίθουσα για να τους ξαναπάρω και να συνεχίσετε. Είναι εντάξει;», είπε ο ηθοποιός.

Bradley Cooper rushes out of ‘Maestro’ press conference after receiving call from daughter Lea’s school nurse https://t.co/BxGMtD4YdW pic.twitter.com/yfcstordOW