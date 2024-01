ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα Boeing 737 MAX 9 για ελέγχους ασφαλείας, μετά το συμβάν σε πτήση της Alaska Airlines

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε σήμερα την επιθεώρηση ασφαλείας σε απροσδιόριστο αριθμό αεροσκαφών Boeing 737 MAX 9 προτού τους επιτραπεί να πετάξουν ξανά, μετά την αποκόλληση ενός απενεργοποιημένου διαχωριστικού καλύμματος πόρτας σε αεροσκάφος της Alaska Airlines.

Η ρυθμιστική αρχή εναέριας ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η προσωρινή απαγόρευση πτήσης ισχύει για όλα τα αεροσκάφη 737 MAX 9 με διαχωριστικό κάλυμμα πόρτας στη μέση της καμπίνας εγκατεστημένο στην άτρακτο, μέχρι να επιθεωρηθούν και να γίνουν τυχόν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Νωρίτερα σήμερα η FAA ανακοίνωσε ότι διέταξε την άμεση επιθεώρηση 171 αεροσκαφών Boeing 737 MAX 9, τα οποία απαγορεύεται να πετάξουν μέχρι τότε, μετά το περιστατικό που συνέβη την Παρασκευή κατά τη διάρκεια πτήσης κοντά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

I found the @liveatc recording of #ASA1282 declaring an emergency with Seattle Center around 5:12pm PT. Aircraft would have been ~12,000 ft and climbing. "Uhhhh we'd like to get down." pic.twitter.com/P8xxJ5nsbj