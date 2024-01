Β. Κορέα: «Βροχή» τα πυρά κοντά στα σύνορα με τη Σεούλ – «Δάγκωσαν το δόλωμα» ειρωνεύεται η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα για τρίτη συνεχή ημέρα σε γυμνάσια του πυροβολικού της με πραγματικά πυρά στις δυτικές ακτές της χώρας, κοντά στα θαλάσσια σύνορά της με τη Νότια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Οι τοπικές αρχές του απομακρυσμένου νοτιοκορεατικού νησιού Γιονπιόνγκ στην Κίτρινη θάλασσα, κοντά στις βορειοκορεατικές ακτές, δήλωσαν στο AFP ότι έλαβαν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα με τα οποία οι αρχές τους ζητούσαν να παραμείνουν σπίτια τους.

«Πυροβολισμοί από βορειοκορεατικά κανόνια ακούγονται αυτή τη στιγμή», τόνιζαν τα μηνύματα.

Σύμφωνα με το Yonhap, καμία οβίδα δεν έπεσε στη νοτιοκορεάτικη πλευρά.

Στο μεταξύ, η αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν διέψευσε σήμερα ότι η χώρα της έριξε 60 οβίδες χθες Σάββατο κοντά στο Γιονπιόνγκ, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για «δόλωμα».

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε χθες ότι η Βόρεια Κορέα έριξε τις οβίδες αυτές, μία ημέρα μετά τις ασκήσεις πυροβολικού με πραγματικά πυρά που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες στην ίδια περιοχή.

