Ένοπλοι άνδρες που φορούσαν κουκούλες εισέβαλαν το απόγευμα της Τρίτης (9/1) στο πλατό της δημόσιας τηλεόρασης στη Γουαγιακίλ, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, κρατώντας ομήρους για σύντομο χρονικό διάστημα δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από το τηλεοπτικό αυτό δίκτυο, σε ένα τελευταίο περιστατικό αυτής της πρωτοφανούς κρίσης ασφαλείας στη χώρα.

«Μην πυροβολείτε, σας παρακαλώ, μην πυροβολείτε», φωνάζει μια γυναίκα εν μέσω πυροβολισμών, ενώ οι δράστες – που κρατούσαν πιστόλια, πυροβόλα και ορισμένοι χειροβομβίδες – εξαναγκάζουν τους τρομοκρατημένους ανθρώπους να πέσουν στο έδαφος.

Μεταξύ αυτών ορισμένοι φορούν κουκούλες και άλλοι καπελάκια. Άλλοι δεν κρύβουν το πρόσωπό τους ή βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ αρκετοί κάνουν χαρακτηριστικές χειρονομίες που συνηθίζουν τα μέλη εγκληματικών συμμοριών που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και σκορπούν τρόμο στον Ισημερινό.

We need help in ecuador 🆘🚨🆘🚨🆘 pic.twitter.com/LNNvi78FZu