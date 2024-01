Στην ενεργειακή ασφάλεια και τη σημασία των βιώσιμων λύσεων για το μέλλον, αναφέρθηκε ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε πάνελ στο Νταβός της Ελβετίας. Ο ίδιος τόνισε η επένδυση αυτή αφορά όλες τις χώρες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Ευρώπη από εδώ και πέρα στον τομέα της ενέργειας μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Αποστολάκης συμμετείχε σε συζήτηση πάνελ με θέμα «The impact of energy on the international security landscape» της Διάσκεψης Greek House Davos, που πραγματοποιείται στο Νταβός, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

«Γνωρίζουμε για τη δύσκολη κατάσταση μετά την εισβολή και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία» στο ενεργειακό πεδίο, εξήγησε και τόνισε τη σημασία της εύρεσης βιώσιμων λύσεων και νέων πηγών ενέργειας για το μέλλον.

Υπογράμμισε ότι τα χρήματα στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας είναι «πάρα πολλά», ενώ το πρόβλημα στη διώρυγα του Σουέζ είναι «πολύ μεγάλο, με τους Χούθι και τις επιθέσεις τους».

«Πολλές εταιρίες με πλοία» δεν μπορούν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε ο κ. Αποστολάκης. «Μόνο το 20% περνάει» επισήμανε.

«Πρέπει να επενδύσουμε στην ενεργειακή ασφάλεια» ξεκαθάρισε και τόνισε ότι αυτό αφορά όλες τις χώρες και όχι μόνο τους παραγωγούς ενέργειας.

Ειδικότερα, για την Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου, ο κ. Αποστολάκης σχολίασε ότι άπαντες πρέπει να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων για να εκμεταλλευτούν «το συντομότερο την ενέργεια» και «να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Ο Ντόριαν Ντούτσκα, πρώην υφυπουργός Ενέργειας της Αλβανίας στάθηκε στην ανάγκη εύρεσης φτηνής ενέργειας «για να διαφοροποιήσουμε το μοντέλο» και «να μην στηριζόμαστε μόνο σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα».

Σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικές «γεωγραφικές μεταβολές» στο πεδίο της μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, ενώ επισήμανε ότι δεν πρέπει να στηρίζεται η αυτάρκεια της ΕΕ «σε ένα μόνο αγωγό» επισημαίνοντας ότι για χρόνια η Γερμανία «έκανε αυτό το λάθος».

«Η πρόσβαση σε εναλλακτικές γεωγραφικές περιοχές, εναλλακτικές οδούς και καύσιμα θα μας προστατεύει από το να γίνουμε έρμαιο σε πιθανή σύρραξη οπουδήποτε» ανέφερε.

«Η Ευρώπη απέτυχε να φτιάξει ένα λειτουργικό μοντέλο»

Ο Δρ. Βαλεντίν Γκβόζντι, επικεφαλής του ΔΣ της εταιρείας Ukrhydroenergo PJSC χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας για τη γεωπολιτική ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια» ενώ άσκησε κριτική για τα λάθη της πολιτικής της ενεργειακής ασφάλειας έως τώρα τονίζοντας: «Αποτύχαμε με πολλούς τρόπους, όχι μόνο στην Ουκρανία. Η Ευρώπη απέτυχε να φτιάξει ένα λειτουργικό μοντέλο. Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι η ενέργεια θα είχε τέτοιο αντίκτυπο στην πολιτική. Όμως, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχασαν τη δημοτικότητά τους όταν ο κόσμος αναγκάστηκε να πληρώσει πιο ακριβά το φυσικό αέριο».

Για το Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολίασε ότι «θεωρεί ότι εάν πληγούν οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ενέργειας στην Ουκρανία, η Ουκρανία θα αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο». Και συνέχισε λέγοντας: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πιο πολύ στη ζωή μας από όσο μπορούμε να φανταστούμε».

«Μπορεί να μην γνωρίζουμε πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά πλέον μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη Ρωσία» ξεκαθάρισε.

«Με επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με υποστήριξη και πρωτοβουλίες από όλο το κόσμο που προωθούν τη μετάβαση σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς, θα έχουμε ολοκληρωτική ανεξαρτησία από το ρωσικό φυσικό αέριο» κατέληξε.

Ο Κερτ Βόλκερ, πρώην αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο business as usual με τη Ρωσία ενώ επισήμανε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί για πράσινους στόχους». Είπε ότι η Ουκρανία «θα γίνει κομμάτι της λύσης για το πράσινο μέλλον της Ευρώπης» με την εξαγωγή ενέργειας και συγκεκριμένα με τη μορφή υδρογόνου, αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Επισήμανε, επίσης ότι υπό τη διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου «για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Αμερικής ενεργειακά».

Ο Ρικάρντο Λαμπίρης, πρόεδρος του ΔΣ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε «ενεργειακό hub» και αναφέρθηκε στις εισαγωγές LNG ειδικότερα. «Η εξάρτηση από τη Ρωσία αποκόπηκε» είπε, ενώ επισήμανε ότι σταδιακά «διαφοροποιούνται οι πηγές ενέργειας που αξιοποιούνται στην Ελλάδα».

Για την πυρηνική ενέργεια, η εκτίμησή του είναι ότι αποτελεί «κλειδί» για τους ανανεώσιμους στόχους και την ανεξαρτησία και ενεργειακή ασφάλεια. Όπως υπογράμμισε, είναι «το μόνο καύσιμο που μακροπρόθεσμα μπορεί να συντηρηθεί σε βιώσιμες τιμές».

Ξεκαθάρισε ότι για αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν πολιτικές για την επένδυση στην πυρηνική ενέργεια προσθέτοντας ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. «Έχουμε την τεχνολογία να το κάνουμε σαφώς πιο ασφαλές» διευκρίνισε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ριτ Πάουερ, συντάκτης του Forbes.

