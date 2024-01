Ισραήλ: Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Τελ Αβίβ – «Η κυβέρνηση πρέπει να πάει σπίτι της τώρα» (Video)

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν απόψε στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας την επιστροφή των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας αλλά και την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός νέου πρωθυπουργού στη θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν για αδυναμία διαφύλαξης της ασφάλειας της χώρας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χαμπίμα και ορισμένοι από αυτούς κρατούσαν πλακάτ στα οποία αποκαλούσαν «εικόνα του κακού» τον Νετανιάχου και ζητούσαν «εκλογές τώρα».

«Όπως πάνε τα πράγματα, όλοι οι όμηροι θα πεθάνουν. Δεν είναι πολύ αργά για να τους απελευθερώσουμε», είπε ο Άβι Λούλου Σαμρίζ, ο πατέρας ενός ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Tel Aviv🇮🇱 MASSIVE Protest in central Tel Aviv against Israel’s government.



Signs read: "Elections now"



"Netanyahu is a disaster! Leave!

We will rebuild our country ourselves!" pic.twitter.com/BWJO2a3dIz