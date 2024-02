Coldplay: Κανονικά οι συναυλίες τους στο ΟΑΚΑ

«Τέλος» στην αβεβαιότητα για τις συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ έβαλε ο πρωθυπουργός.

Στον καθιερωμένο απολογισμό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι συναυλίες θα γίνουν κανονικά, τονίζοντας ότι «η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα (…) θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου».

«Θα μπορέσουν, λοιπόν, να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως και εγώ την περιμένω», σημείωσε, κλείνοντας με στίχο από το τραγούδι τους: «And everything’s not lost…When you thought that it was over».

Συνεπώς, οι συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ, που είναι ήδη sold out, θα γίνουν κανονικά στις 8 και 9 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (11/02) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

