Ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ ξανάπιασε στα χέρια του το μπάσο που χρησιμοποιούσε παίζοντας μεγάλες επιτυχίες των Beatles, όπως τα τραγούδια Love me Do και She Loves You, 51 χρόνια αφότου εκλάπη από ένα βαν στο Λονδίνο.

Το μπάσο Höfner βρέθηκε στην αποθήκη μιας οικογένειας στο Σάσεξ, χάρη στην έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του «πρότζεκτ Το Χαμένο Μπάσο».

Ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε αγοράσει την κιθάρα το 1961 και εκλάπη στο δυτικό Λονδίνο το 1972.

Εκπρόσωπος του ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε ότι ο μεγάλους μουσικός «είναι απίστευτα ευγνώμων» για την επιστροφή του μπάσου στα χέρια του.

To my friends and family I inherited this item which has been returned to Paul McCartney. Share the news. pic.twitter.com/BlKP4L2ELP