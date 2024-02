Ξεκαθαρίζει το Ισραήλ: «Δεν δεχόμαστε μονομερή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους»

Tο Ισραήλ επισημοποίησε σήμερα την αντίθεσή του σε αυτό που χαρακτηρίζει «μονομερή αναγνώριση» της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης και είπε ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμφωνία πρέπει να συναφθεί μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε τη «δηλωτική απόφαση» προς ψήφιση στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε το μέτρο, σύμφωνα με μία ανακοίνωση.

Κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης ο Νετανιάχου είπε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά «τις πρόσφατες συζητήσεις στη διεθνή κοινότητα σχετικά με μια απόπειρα να επιβληθεί μονομερώς στο Ισραήλ ένα παλαιστινιακό κράτος».

Η επίσημη ισραηλινή δήλωση, σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι: «Το Ισραήλ απορρίπτει πλήρως διεθνείς επιταγές σχετικά με μια μόνιμη συμφωνία με τους Παλαιστινίους. Μια συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, θα πρέπει να συναφθεί μονάχα μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των πλευρών, χωρίς προϋποθέσεις».

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιτίθεται στη μονομερή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους. Τέτοιους είδους αναγνώριση μετά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου θα παράσχει μια τεράστια, άνευ προηγουμένου επιβράβευση στην τρομοκρατία και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία», τονίζεται.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασαν τη σθεναρή αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο μιας ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα, όπως και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το Ελιζέ.

Displaced children protect their mother whilst preparing bread under the rain in Rafah city. pic.twitter.com/EDmXSlMCqK

Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι είχαν χθες μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, «εξέφρασαν τη σθεναρή αντίθεσή τους σε μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, που θα οδηγούσε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή ενός νέου εύρους, όπως και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών προς την αιγυπτιακή επικράτεια, που θα συνιστούσε μια παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα ενείχε επιπλέον κίνδυνο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης».

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αποφασισμένος να εξαπολύσει μια χερσαία επίθεση στη Ράφα, όπου συνωστίζονται 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, παρά τις εκκλήσεις ενός μέρους της διεθνούς κοινότητας.

Οι Μακρόν και Σίσι εξέφρασαν «την πολύ μεγάλη ανησυχία τους μπροστά στην επιδείνωση της ήδη καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τα εμπόδια στη διανομή βοήθειας».

Υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί δραστικά η είσοδος βοήθειας υπέρ του πληθυσμού της Γάζας.

«Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί το σημείο διέλευσης της Ράφα, να ανοίξει το λιμάνι του Ασντόντ, μια χερσαία οδός απευθείας από την Ιορδανία, όπως και όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης», ζητούν οι δύο ηγέτες.

Επιπλέον, επέμειναν «στην επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων», καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να «διαδραματίσει το ρόλο του προς αυτήν την κατεύθυνση».

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Αιγύπτου σημείωσαν, επιπλέον, «την ανάγκη να εργαστούν για μια έξοδο από την κρίση και την αποφασιστική και μη αναστρέψιμη επαναπροώθηση της πολιτικής διαδικασίας, προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της λύσης των δύο Κρατών».

Παράλληλα, ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Στάγιεχ ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και πρόσβαση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα να μεταφερθούν στην Αίγυπτο ή στον Λίβανο σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα.

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της παλαιστινιακής αντίστασης και του Ισραήλ το συντομότερο δυνατόν. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα βάσανα των Παλαιστινίων τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι άμεση κατάπαυση του πυρός και, ακόμη περισσότερο, να επιτραπεί η πρόσβαση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Displaced Palestinians try to get flour from aid trucks in Gaza. pic.twitter.com/dvokIkHvMi