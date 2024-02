Έμα Στόουν – BAFTA: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στη μητέρα της – «Χωρίς εκείνη, τίποτα δεν θα υπήρχε»

Τη μητέρα της ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει η Έμα Στόουν, κρατώντας το βραβείο Bafta για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία στη σκηνή του Royal Festival Hall του Λονδίνου.

«Είναι ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω στον κόσμο και με εμπνέει κάθε μέρα. Με έκανε κατά κάποιο τρόπο να πιστέψω σε αυτή την τρελή ιδέα ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων. Χωρίς εκείνη, τίποτα από αυτά δεν θα υπήρχε, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας μου της ζωής, οπότε σε ευχαριστώ γι’ αυτό μαμά» είπε η ηθοποιός, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και σεναριογράφο της ταινίας «Poor Things» Τόνι ΜακΝαμάρα.

«Τόνι, σε ευχαριστώ για την ατάκα “Πρέπει να πάω να γρονθοκοπήσω αυτό το μωρό”. Μου άλλαξε τη ζωή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Variety, είναι η δεύτερη νίκη της Στόουν στα BAFTA, αφού το 2017 είχε τιμηθεί με την χρυσή μάσκα για τον ρόλο της στο «La La Land» δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «Barbie», που όμως δεν κατάφερε να πάρει κανένα βραβείο.

emma stone bafta winner and soon to be two times oscar winner

pic.twitter.com/TlxHqSUscr