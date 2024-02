Ξανά μπαμπάς ο Χοακίν Φίνιξ – Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η Ρούνεϊ Μάρα (Photos)

Γονείς για δεύτερη φορά θα γίνουν η Ρούνεϊ Μάρα και ο Χοακίν Φίνιξ με το ζευγάρι να κάνει τα… αποκαλυπτήρια της εγκυμοσύνης, δίνοντας το «παρών» στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Berlinale στο Βερολίνο.

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα Givenchy, η 38χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό, κρατώντας την κοιλιά της.

Παράλληλα, η Μάρα, γιόρταζε την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Kitchen».

Rooney Mara feeling proud of her unparalleled and flawless film taste once again ⭐️ #Berlinale #LaCocina pic.twitter.com/M9knWw6apb

Η Μάρα και Φίνιξ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Αύγουστο του 2020, δίνοντας στον γιο τους το όνομα Ρίβερ από τον αείμνηστο αδελφό του Χοακίν, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1993 σε ηλικία μόλις 23 ετών.

The most beautiful news to share. Congratulations to Joaquin Phoenix and Rooney Mara who have revealed that they are expecting their second child together. pic.twitter.com/2yrvWPCqbq