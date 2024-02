Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να… ξέρουμε πως θα έμοιαζε ο περιβόητος Τζακ ο …Αντεροβγάλτης παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο δολοφόνος με χαρακτηριστικό ψευδώνυμο ζούσε και… δρούσε. Με τη βοήθεια του AI τελικά όλα είναι δυνατά. Τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που φέρεται να..υπάρχουν.

Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης (Jack the Ripper) ήταν διαβόητος δολοφόνος που σκότωνε πόρνες τον 19ο αιώνα.

Το όνομά του, για την ακρίβεια το ψευδώνυμο που δόθηκε σε έναν άγνωστο serial killer ο οποίος δρούσε στην περιοχή Γουάιτσάπελ του Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα, προκαλούσε ρίγη τρόμου.

Στις AI εικόνες ο serial killer αποτυπώνεται ως ένας άνδρας με σαγηνευτική παρουσία.

Οι εικόνες προέρχονται από τον Jeff Leahy, λάτρη του Τζακ του Αντεροβγάλτη από το Carmarthen της Ουαλίας, ο οποίος δημιούργησε μια μίνι σειρά για τον δολοφόνο και εδώ και δεκαετίες μελετά την παράδοση και τους θρύλους που περιβάλλουν έναν από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στην ιστορία, σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το nypost.com.

Ο Jeff Leahy χρησιμοποίησε το λογισμικό Midjourney, σε συνδυασμό με πληροφορίες και διαθέσιμες φωτογραφίες συγγενών του βασικού υπόπτου Aaron Kosminski, για να δημιουργήσει ένα αρκετά εκπληκτικό πορτρέτο του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

«Είναι εκπληκτικό που τελικά έχουμε μια εικόνα του. Εξεπλάγην με το πόσο εντυπωσιακή είναι η φωτογραφία,» δήλωσε ο Leahy στο SWNS.

Jack the Ripper’s face finally revealed — here’s what AI thinks the notorious killer looked like https://t.co/IIpl4pewOW pic.twitter.com/zpDx8UcdTc