ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Η κυβέρνηση έχει απαξιώσει την έννοια της μεταρρύθμισης, όλα τα μεταφράζουν σε μπίζνες

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τηλεοπτική συνέντευξή του, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το ΠΑΣΟΚ με αιχμηρή ανακοίνωσή του εγκαλεί την κυβέρνηση για τα σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται τα στελέχη της και για την συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών με τη βούλα της εξεταστικής επιτροπής-παρωδία.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απαξιώσει την έννοια της μεταρρύθμισης, γιατί όλα τα μεταφράζουν σε μπίζνες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο κ. Μαρινάκης ας μην ανησυχεί για τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.

Να τον ανησυχούν περισσότερο τα σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται τα στελέχη της κυβέρνησης και η συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών με τη βούλα της εξεταστικής επιτροπής-παρωδία.

Να τον απασχολεί ότι οι πολίτες είναι δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και χιλιάδες χειρουργεία είναι σε αναμονή λόγω των δραματικών ελλείψεων προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Να τον ανησυχούν η ακρίβεια, η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, οι ανισότητες και το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτών.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει απαξιώσει την έννοια της μεταρρύθμισης, γιατί όλα τα μεταφράζουν σε μπίζνες.

Μπίζνες με την golden visa.

Μπίζνες στην Παιδεία.

Μπίζνες στην Υγεία.

Μπίζνες στην πράσινη μετάβαση.

Πίσω από κάθε δήθεν μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σας, κ. Μαρινάκη, κρύβονται οι αρεστοί σας, έτοιμοι να ροκανίσουν το δημόσιο χρήμα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιτομή του καθεστωτισμού και του πελατειακού κράτους.

Και με την ευκαιρία: Μήπως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που απέφυγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τους Ποινικούς Κώδικες; Γιατί η κυβέρνηση αφήνει παράθυρο ακαταδίωκτης κακουργηματικής απιστίας μέχρι τις 30 Μαρτίου; Ποιους προστατεύει;»

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήκωσε τους τόνους της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η συνέντευξη του Ν. Ανδρουλάκη «ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι στα λόγια προοδευτικός και στην πράξη εκπρόσωπος του πιο γνήσιου αναχρονισμού», προσθέτοντας ότι «είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που κάποιος, επειδή δεν θέλει κάτι, ψάχνει να βρει, τη μία μετά την άλλη, τις πιο ασόβαρες, θεωρώ, δικαιολογίες για να μην υπερψηφίσει ένα εμβληματικό νομοσχέδιο».

Διαβάστε επίσης:

Πιέσεις Χατζηδάκη για διασύνδεση ταμειακών μηχανών – POS

Στην κόψη του ξυραφιού ο ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή της ομιλίας Κασσελάκη το απόγευμα – Ισορροπίες, αιχμές και ο ρόλος Παππά

Ποινικός κώδικας: Τσακωμός Φλωρίδη με την αντιπολίτευση – Άγρια κόντρα με Ηλιόπουλο