Οι άνθρωποι που ζουν στην πόλη κοντά σε πάρκα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία

Οι άνθρωποι που ζουν σε αστικές περιοχές με περισσότερους χώρους πρασίνου έχουν 51% μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη και 63% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν διπολικές διαταραχές, σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Texas A&M.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health, διεξήχθη από τον Jay Maddock, Ph.D., καθηγητή περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας στο Texas A&M, και συναδέλφους του.

Οι ερευνητές υπολόγισαν το αστικό πράσινο με το NatureScore, το οποίο χρησιμοποιεί πολυάριθμα σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με παράγοντες όπως:

– ο αέρας,

-ο θόρυβος

– η φωτορύπανση,

-τα πάρκα

– οι θόλοι δέντρων

Αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιεί προκειμένου να υπολογίζει την ποσότητα και την ποιότητα των φυσικών στοιχείων για οποιαδήποτε γνωστή διεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες.

Που κυμαίνονται οι βαθμολογίες

Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0-19 βαθμούς όταν μια περιοχή θεωρείται ότι δεν έχει αρκετό πράσινο (Nature Deficient) έως 80-100 όταν θεωρείται ότι αποτελεί «Ουτοπία» (Nature Utopia).

Για να δουν σε ποια διεύθυνση μένει κάθε πολίτης, χρησιμοποίησαν δεδομένα για τις επισκέψεις ψυχικής υγείας σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα που έγιναν από το 2014 μέχρι τα μέσα του 2019.

Τα στοιχεία προέρχονταν από βάσεις δεδομένων δημόσιας χρήσης του νοσοκομείου του Τέξας και περιείχαν πληροφορίες για τους ασθενείς, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή/εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, η εργασιακή κατάσταση, το επίπεδο φτώχειας, η κύρια διάγνωση και ο ταχυδρομικός κώδικας, αλλά όχι η ταυτότητα των ασθενών.

«Η σχέση μεταξύ της έκθεσης στη φύση και της καλύτερης ψυχικής υγείας έχει επιβεβαιωθεί τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και αλλού, αλλά οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν μόνο έναν ή δύο δείκτες για την έκθεση αυτή», ανέφερε ο Maddock.

«Η μελέτη μας ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε το NatureScore, το οποίο παρέχει πιο σύνθετα δεδομένα, για να μελετήσει τη συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης στην αστική φύση και της ψυχικής υγείας», πρόσθεσε.

Συνολικά επιλέχθηκαν 61.391.400 συναντήσεις ενηλίκων, εξωτερικών ασθενών σε πόλεις του Τέξας, για κατάθλιψη, διπολικές διαταραχές, στρες και άγχος.

Το δείγμα περιελάμβανε δεδομένα από 1.169 ταχυδρομικούς κώδικες, με διάμεσο NatureScore 85,8. Περίπου το μισό δείγμα είχε υψηλό NatureScore (80+) και γύρω στο 22% NatureScore κάτω από 40.

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τάση για διάφορες συναντήσεις ψυχικής υγείας ήταν μικρότερη όσο αυξανόταν το NatureScore μιας γειτονιάς και τα ποσοστά συναντήσεων ψυχικής υγείας ήταν περίπου 50% χαμηλότερα σε γειτονιές με αρκετό πράσινο.

Εκείνοι που ζούσαν σε γειτονιές που ανήκαν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες NatureScore (με πλούσια φύση) είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά συναντήσεων ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις γειτονιές που είχαν χαμηλότερα σκορ.

«Διαπιστώσαμε ότι το κατώφλι για καλή ψυχική υγεία φαίνεται να είναι ένα NatureScore πάνω από 40 (που θεωρείται επαρκές ως προς το πράσινο)», ανέφερε ο Maddock.

«Οι άνθρωποι σε αυτές τις γειτονιές έχουν 51% μικρότερη πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη και 63% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν διπολικές διαταραχές», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης, Omar M. Makram, σημείωσε ότι τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον αστικό σχεδιασμό.

«Η αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις θα μπορούσε να προάγει την ευεξία και την ψυχική υγεία, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι πάνω από το 22% του ενήλικου πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας», είπε.

ΠΗΓΗ: https://www.mdpi.com/1660-4601/21/2/168

