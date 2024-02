Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έπειτα από μήνυμα που εστάλη στα κινητά των πολιτών και τους ζητούσε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Πιο συγκεκριμένα, βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στον κήπο ενός σπιτιού και αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να απομακρυνθεί και να εξουδετερωθεί.

'Every single house you can see behind me has been told to evacuate'



Sky's @sabahchoudhry reports live as 'one of largest UK peacetime evacuation operations since WW2' takes place in Plymouth



Live updates: https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/HMHXcpPC5Y — Sky News (@SkyNews) February 23, 2024

Το μήνυμα ζητούσε από κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή το αργότερο μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε μια – όπως χαρακτηρίστηκε – από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης της Βρετανίας σε καιρό ειρήνης.

Press send Plymouth bomb – live: Military begins moving 500kg bomb through city – as evacuation turns to 'chaos' with family 'stuck' https://t.co/Y8BsuzG1oL — Mammah 👒 (@mammahjupiter) February 23, 2024

Οι ειδικοί θεώρησαν επικίνδυνο να εξουδετερώσουν βόμβα στο σημείο που βρέθηκε γιατί θα προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά, καταστρέφοντας ακόμα και σπίτια και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές.

Για αυτό το λόγο πάνω από 2.000 ιδιοκτησίες εκκενώθηκαν ώστε η βόμβα να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ενός φορτηγού και να οδηγηθεί αργά ως τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί σε σκάφος, θα πέσει στη Μάγχη και θα πυροδοτηθεί μόλις περάσει με ασφάλεια τον κυματοθραύστη του Πλίμουθ.

Emergency teams have gathered near the Torpoint Ferry slipway in Plymouth, where the unexploded bomb will be taken by military convoy and disposed of at sea. pic.twitter.com/2wnmXBmG9w February 23, 2024

