Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες: Αγρότες έβαλαν φωτιές και πέταξαν κοπριές και αυγά σε αστυνομικούς (photos/videos)

Πεδίο μάχης θυμίζουν οι δρόμοι των Βρυξελλών κοντά στην πλατεία Σούμαν, στο πλαίσιο της μεγάλης διαδήλωσης των αγροτών κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.

Έξω από το κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300 τρακτέρ, ενώ συνολικά 900 τρακτέρ έχουν «παραλύσει» την βελγική πρωτεύουσα.

Οι αγρότες, πολύ πιο οργισμένοι αυτή τη φορά, σε σχέση με την προηγούμενη διαδήλωση της 1ης Φεβρουαρίου, καίνε λάστιχα και άχυρα, ενώ πέταξαν κοπριές, μανταρίνια και αυγά προς τη μεριά των αστυνομικών που έχουν στήσει οδοφράγματα, εμποδίζοντας τους να εισέλθουν στο κτίριο του Συμβουλίου. Νωρίτερα, το πρωί σημειώθηκε ένταση, όταν οι αγρότες με τα τρακτέρ έσπασαν οδόφραγμα της αστυνομίας και οι Αρχές απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού.

⚡️#FarmersProtest : Today, #farmers are returning to #Brussels. The police are setting up roadblocks, but it doesn't stop them 🇧🇪🚜 pic.twitter.com/7QHoqfXW7N