Ιφιγένεια Μουμτζή – Ειρήνη Λεριού: Δύο ακτιβίστριες επιστήμονες που αναλαμβάνουν ειδικές αποστολές στο πλευρό του Κασσελάκη

«Μια κοινωνία ισότητας, συμπερίληψης και αλληλεγγύης» οραματίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να εργαστεί η νέα ομάδα συμβούλων που παρουσίασε ο Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τη βασική του συνεργάτιδα Διάνα Βουτυράκου.

Πρόκειται για επιστήμονες οι οποίοι έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση -ο καθένας στον τομέα του- θα συμβουλεύουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δημιουργήσουν μαζί του ένα «σύγχρονο, κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα αποτελεί ασπίδα για όλες τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας».

Ανάμεσά τους δυο γυναίκες, δύο ακτιβίστριες επιστήμονες που αν κρίνει κανείς απο το βιογραφικό τους, πρόκειται να συνδράμουν αποφασιστικά στο νέο think tank ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνοντας ειδικές αποστολές στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη.

Ειρήνη Λεριού

Είναι η Συντονίστρια – Επιστημονική υπεύθυνη, με εξειδίκευση σε έρευνες για την παιδική φτώχεια, του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα, του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αποτελεί μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Ποιότητας της ζωής “ISQOLS”, (International Society for Quality-of-Life Studies), της Διεθνούς Κοινότητας Δεικτών για Παιδιά “ISCI”, (The International Society for Child Indicators) καθώς επίσης και της Διεθνούς Κοινοπραξίας Δεικτών της Kοινωνίας “CIC” (Community Indicators Consortium) .

Κατέχει πτυχίο στα Δημόσια Οικονομικά (2009) και μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (2011), από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Διδακτορικό στα Οικονομικά (2016), από το τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ίδιου Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε, Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος C.W.-SMILE και Διδάσκουσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτιστικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου, σε αυτοδύναμη διδασκαλία, σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, τόσο σε προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα, για πολλά χρόνια, μετά τη λήψη του διδακτορικού της.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα γνωστικά αντικείμενα : Οικονομικά της Ευημερίας, Δείκτες Ευημερίας στη Περιφερειακή Ανάπτυξη, Oικονομική Ανάπτυξη και Ανθρώπινη Ευημερία, Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι, Δημόσια Οικονομικά, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μακροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Οικονομική, Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Πληροφοριακά Συστήματα, Μάνατζμεντ, κ.α. .

Τέλος, διετέλεσε Επιβλέπουσα Διδακτορικής Διατριβής στο New York College σε συνεργασία με το University of Bolton, ενώ έχει διοργανώσει πολυάριθμα, διεθνή, επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

Ιφιγένεια Μουμτζή

Απόφοιτη της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου, η Ιφιγένεια Μουμτζή είναι ερευνήτρια της διαδικτυακής κακοποίησης, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 10 διασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συμβούλια σε όλη την Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα από τα ονόματα που προκάλεσαν εντύπωση, καθώς έγινε γνωστό ότι πρόκειται για ανιψιά του συγγραφέα και αρθρογράφου Σάκη Μουμτζή ο οποίος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία – και μάλιστα με έντονη αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορική!

Η οικογένεια μας είναι υπερήφανη για το αστεράκι μας. Ιφιγένεια Μουμτζή, ετών 22. Πάντα τέτοια. pic.twitter.com/92H2pkxwuW December 17, 2021

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ίδια έχει επιλέξει διαφορετικό πολιτικό χώρο από τον θείο της που έχει ασκήσει -ουκ ολίγες φορές- έντονη κριτική στην αριστερά.

Τα βιογραφικά των υπόλοιπων μελών

Παναγιώτης Πεντάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών, Θεραπευτικών και Κοινοτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Goldsmiths στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στα πανεπιστήμια του Greenwich και του Bath, ενώ έχει επιστημονική συνεργασία με το Faiths & Civil Society Unit του Goldsmiths. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά δίκτυα και έργα.

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Έχει λάβει διακρίσεις σε επιστημονικά συνέδρια και είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο International Psychoanalytic Studies Organization.

Δημήτρης Ζιούβας

Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και μεταπτυχιακό τίτλο στο ποινικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Είναι μέλος του Εργαστηρίου “Κέντρο Ποινικών Επιστημών” του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αντώνιος Μπασούκος

Κατέχει διδακτορικό στη Φιλοσοφία και ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, του Ηνωμένου Βασιλείου, με εμπειρία διδασκαλίας σε μαθήματα όπως Οικονομία της Πολιτικής και προκλήσεις της Παγκόσμιας Πολιτικής. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Ανθρωπολογίας, στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

