Τζο Μπάιντεν: Το viral φιλί του «Πλανητάρχη» στην Τζόρτζια Μελόνι (Video)

Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα συναντήθηκαν o Τζο Μπάιντεν με τη Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο πριν από δύο ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε – σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa – την Ιταλίδα ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο με το τραγούδι του Ρέι Τσαρλς «Georgia on my mind», ενώ κατά την αποχώρησή της, την αποχαιρέτησε, φιλώντας τη στο κεφάλι, με το συγκεκριμένο βίντεο να έχει γίνει ήδη viral στο Twitter.

Biden planted a kiss on Italian Prime Minister Meloni's hair while hosting him at the Oval Office yesterday.

There may be a new diplomatic trend pic.twitter.com/UyJJ8m5vxp