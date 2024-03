Συναγερμός έχει σημάνει σε νοσοκομείο της Γερμανίας, όπου τουλάχιστον 15 άτομα κρατούνται όμηροι από μία 65χρονη γυναίκα.

Παράλληλα, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν περιβάλλει τον χώρο, ενώ έχουν φτάσει στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα αλλά και ασθενοφόρα.

🚨#UPDATE: Local police have not yet officially reported the hostage situation. It is known that a “major police operation” is currently underway there, according to the local police agency. The area around the hospital is cordoned off. Police are asking that the area be largely… pic.twitter.com/JjqS5AZmxx