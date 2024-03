O Παναθηναϊκός τιμά την Ημέρα της Γυναίκας με μωβ εμφανίσεις απόψε

🟣 purpleON – Limited Edition❕



It’s about time…We present you the reason we’ve been going «purple» all week 💜



Στον αγώνα κόντρα στην @LDLCASVEL , η ομάδα μας θα αγωνιστεί με την 3η φετινή της εμφάνιση 👌🏼



Οι μωβ limited edition φανέλες, θα είναι διαθέσιμες αύριο (08/03) στα… pic.twitter.com/QOTIRROi7V