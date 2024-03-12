search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2024 22:46

Σπάνια εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας (Video)

12.03.2024 22:46
CELINE-DION

Μετά την εμφάνιση – έκπληξη στην τελετή απονομής των 66ων βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο, η Σελίν Ντιόν έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας. Παρακολούθησε τον αγώνα των Edmonton Oilers και πέρασε χρόνο με τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας μοιράστηκε στο Instagram, ένα βίντεο που δείχνει την σταρ με ένα εκρού πλεκτό φόρεμα από κασμίρ, να μιμείται τους παίκτες και να προκαλεί το γέλιο τους.

«[Είναι] συναρπαστικό για μένα, αυτοί οι τεράστιοι τύποι με φλατ παπούτσια. Δεν μπορώ να φανταστώ σε πασσάλους με όλο τον εξοπλισμό…», είπε καθώς αντέγραφε μια στάση οκλαδόν με ένα μπαστούνι χόκεϊ.

Ο αριστερός εξτρέμ των Oilers, Ζακ Χίμαν (Zach Hyman), εθεάθη να γελά καθώς στεκόταν δίπλα της στο κλιπ.

«Η Σελίν έκανε τον Χίμαν να ξεκαρδιστεί», ήταν το σχόλιο της καναδικής ομάδας στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η έξοδος αυτή είναι μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της τραγουδίστριας εν μέσω της μάχης της με την ασθένεια Stiff Person, (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου), αναφέρει η Daily Mail.

Διαβάστε επίσης:

Σάρον Στόουν: Αποκάλυψε το όνομα του παραγωγού που την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της

Το τερμάτισε η Εύη Δρούτσα: Έμπλεξε τον καημό της για την Eurovision με την τραγωδία των Τεμπών και τις 57 ψυχές που χάθηκαν

Όσκαρ 2024: Η αντίδραση της Έμμα Στόουν όταν κατάλαβε ότι έλειπε από τη βράβευση του «Poor Things» για το Καλύτερο Μακιγιάζ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

route-66-2
TRAVEL

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:14
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

1 / 3