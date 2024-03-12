Σπάνια εμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας (Video)

Μετά την εμφάνιση – έκπληξη στην τελετή απονομής των 66ων βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο, η Σελίν Ντιόν έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας. Παρακολούθησε τον αγώνα των Edmonton Oilers και πέρασε χρόνο με τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας μοιράστηκε στο Instagram, ένα βίντεο που δείχνει την σταρ με ένα εκρού πλεκτό φόρεμα από κασμίρ, να μιμείται τους παίκτες και να προκαλεί το γέλιο τους.

«[Είναι] συναρπαστικό για μένα, αυτοί οι τεράστιοι τύποι με φλατ παπούτσια. Δεν μπορώ να φανταστώ σε πασσάλους με όλο τον εξοπλισμό…», είπε καθώς αντέγραφε μια στάση οκλαδόν με ένα μπαστούνι χόκεϊ.

Ο αριστερός εξτρέμ των Oilers, Ζακ Χίμαν (Zach Hyman), εθεάθη να γελά καθώς στεκόταν δίπλα της στο κλιπ.

«Η Σελίν έκανε τον Χίμαν να ξεκαρδιστεί», ήταν το σχόλιο της καναδικής ομάδας στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η έξοδος αυτή είναι μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της τραγουδίστριας εν μέσω της μάχης της με την ασθένεια Stiff Person, (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου), αναφέρει η Daily Mail.

