Ενοχλημένη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τα Τέμπη – Συστάσεις και αιχμές από τον πρόεδρο

Την έντονη δυσφορία του εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Παναγιώτης Δανιάς, για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, η οποία μίλησε ευθέως στα ελληνικά ΜΜΕ για εμπόδια στην εξεύρεση της αλήθειας στην έρευνα για τα Τέμπη.

Ο Παναγιώτης Δανιάς, σε ανάρτησή του τονίζει πως η κ. Κοβέσι υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της ενώ προχωρά σε σύγκριση με τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή και την υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές, αφήνοντας σκιές για τη σκοπιμότητα των λεγομένων της προς αποκόμιση πολιτικών οφελών.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του με αυστηρό ύφος, κάνει συστάσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, μιλά για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και προτείνει αν έχει στοιχεία για εμπόδια από υπουργούς να τα πάει… στην ελληνική Βουλή.

Η ανάρτηση:

«Noμίζω ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της, όταν μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης Υπουργών (!!), ή και το Σύνταγμα (!!!), ώστε να μπορεί, δήθεν, να κάνει ανενόχλητη την έρευνά της.

Θα της συνιστούσα, λοιπόν, να κάνει τη δουλειά της αθόρυβα και μεθοδικά, όπως κάνουν οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Δικαστές και Εισαγγελείς στις Χώρες – Μέλη, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις που προσβάλουν την θεσμική αυτονομία των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και την καθιστούν μέρος του προβλήματος, αντί της λύσης.

Και δεν την εμποδίζει, βέβαια, η ασυλία των Υπουργών να ζητήσει έγγραφα (το σημαντικότερο), μαρτυρίες από μέλη Διοικήσεων κλπ., και στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή της είναι χρήσιμα για την εργασία της.

Και η εργασία της δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα και να μιλάει για το “τραύμα” των συγγενών των θυμάτων (αναμφίβολα υπαρκτό, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΟ για την αναζήτηση της αλήθειας).

Και αν διαπιστώσει, πράγματι, εμπόδια στο έργο αυτό από Υπουργούς, να τους κατονομάσει και να το στείλει στην (Ελληνική) Βουλή, που είναι η μόνη αρμόδια να επιληφθεί. Εκτός, αν ο σκοπός της είναι να κατέβει και αυτή στις Ευρωεκλογές, σαν τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή».

