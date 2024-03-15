search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 11:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.03.2024 20:24

Ενοχλημένη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τα Τέμπη – Συστάσεις και αιχμές από τον πρόεδρο

15.03.2024 20:24
DIKH
Eurokinissi αρχείου

Την έντονη δυσφορία του εκφράζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Παναγιώτης Δανιάς, για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, η οποία μίλησε ευθέως στα ελληνικά ΜΜΕ για εμπόδια στην εξεύρεση της αλήθειας στην έρευνα για τα Τέμπη.

Ο Παναγιώτης Δανιάς, σε ανάρτησή του τονίζει πως η κ. Κοβέσι υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της ενώ προχωρά σε σύγκριση με τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή και την υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές, αφήνοντας σκιές για τη σκοπιμότητα των λεγομένων της προς αποκόμιση πολιτικών οφελών.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του με αυστηρό ύφος, κάνει συστάσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, μιλά για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και προτείνει αν έχει στοιχεία για εμπόδια από υπουργούς να τα πάει… στην ελληνική Βουλή.

Η ανάρτηση:

«Noμίζω ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητές της, όταν μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης Υπουργών (!!), ή και το Σύνταγμα (!!!), ώστε να μπορεί, δήθεν, να κάνει ανενόχλητη την έρευνά της.

Θα της συνιστούσα, λοιπόν, να κάνει τη δουλειά της αθόρυβα και μεθοδικά, όπως κάνουν οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Δικαστές και Εισαγγελείς στις Χώρες – Μέλη, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις που προσβάλουν την θεσμική αυτονομία των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και την καθιστούν μέρος του προβλήματος, αντί της λύσης.

Και δεν την εμποδίζει, βέβαια, η ασυλία των Υπουργών να ζητήσει έγγραφα (το σημαντικότερο), μαρτυρίες από μέλη Διοικήσεων κλπ., και στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή της είναι χρήσιμα για την εργασία της.

Και η εργασία της δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα και να μιλάει για το “τραύμα” των συγγενών των θυμάτων (αναμφίβολα υπαρκτό, αλλά ΑΔΙΑΦΟΡΟ για την αναζήτηση της αλήθειας).

Και αν διαπιστώσει, πράγματι, εμπόδια στο έργο αυτό από Υπουργούς, να τους κατονομάσει και να το στείλει στην (Ελληνική) Βουλή, που είναι η μόνη αρμόδια να επιληφθεί. Εκτός, αν ο σκοπός της είναι να κατέβει και αυτή στις Ευρωεκλογές, σαν τον Βέλγο ανακριτή της υπόθεσης της Καϊλή».

Διαβάστε επίσης:

Καθαρά Δευτέρα: Όπου φύγει φύγει ενόψει τριημέρου – Χιλιάδες οχήματα πέρασαν από τα διόδια, «βούλιαξαν» τα ΚΤΕΛ (Videos)

Τρομακτικό τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού – Φορτηγάκι έπεσε στα κιγκλιδώματα μετά από σύγκρουση με αμάξι (Video)

Ηγουμενίτσα: Αστυνομικός μετέφερε με υπηρεσιακό όχημα πάνω από 100 κιλά ναρκωτικά – Τρεις συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Οκτώ νέα Ειδικά Σχολεία θα λειτουργήσουν την περίοδο 2025-2026

mavro–rodo–new
LIFESTYLE

Μυρτώ Αλικάκη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

astynomia_menidi_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι – 11 συλλήψεις

NOVA NEW
ADVERTORIAL

Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova σε περιοχές της Αττικής, της Ηλείας και του Αργοστολίου Κεφαλονιάς

laura-koveci
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λάουρα Κόβεσι: «Η τραγωδία στα Τέμπη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 11:42
SXOLEIO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Οκτώ νέα Ειδικά Σχολεία θα λειτουργήσουν την περίοδο 2025-2026

mavro–rodo–new
LIFESTYLE

Μυρτώ Αλικάκη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

astynomia_menidi_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυτική Αττική: Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι – 11 συλλήψεις

1 / 3