Έβαλε τα κλάματα ο Βινίσιους για τις ρατσιστικές επιθέσεις στα ισπανικά γήπεδα: «Δεν θα τους δώσω ποτέ αυτό που θέλουν» (Video)

Tα τελευταία χρόνια o σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα σύμβολο κατά του ρατσισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πολύ συχνά, ο Βραζιλιάνος αποτελεί θύμα ρατσιστικών επιθέσεων από οπαδούς αντίπαλων ομάδων της Ρεάλ Μαδρίτης και στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού Ισπανία – Βραζιλία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη στεναχώρια του.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα που ανάγκασε μέχρι και δημοσιογράφους να βουρκώσουν, ο νεαρός εξτρέμ ξέσπασε σε δάκρυα όταν μίλησε για τον ρατσισμό και τις επιθέσεις που αντιμετωπίζει στην Ισπανία.

«Το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό είναι επίσης πολύ σημαντικός. Οι έγχρωμοι άνθρωποι πρέπει έχουν μια κανονική ζωή. Αν ήταν έτσι, θα πήγαινα στους αγώνες του συλλόγου μου επικεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να έχουν όλοι μια κανονική ζωή.

Η έλλειψη τιμωρίας είναι αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν χωρίς να συμβεί τίποτα αφού δεν κάνουν τίποτα. Στη Βαρκελώνη σχηματίστηκε μια υπόθεση που θα ήθελα να μην συμβεί για να σταματήσει ο κόσμος να λέει αυτό που λέει. Για να μην λένε τα παιδιά τέτοια πράγματα, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν παιδί δεν ήξερα τι είναι ρατσισμός» πρόσθεσε αρχικά, προτού σταθεί στις διαφορές μεταξύ trash-talk και ρατσισμού.

«Με προσβάλλουν για το χρώμα του δέρματός μου για να με κάνουν να παίζω άσχημα, μπορούν να με προσβάλλουν σε πολλά άλλα πράγματα και δεν θα απαντήσω τίποτα. Ελπίζω να μπορώ να πάω στα γήπεδα και να μην σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί. Βλέπω τον ρατσισμό να συμβαίνει όλο αυτό τον καιρό και στεναχωριέμαι όλο και περισσότερο, έχω όλο και λιγότερη όρεξη να παίξω».

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN