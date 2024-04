Ουάσινγκτον: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες – μεταξύ των οποίων δύο παιδιά- είναι ο απολογισμός καταιγισμού πυροβολισμών που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης στη συνοικία Κάρβερ Λάνγκστον της Ουάσινγκτον, δήλωσε η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Πάμελα Σμιθ. Το νέο περιστατικό οπλοχρησίας σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρέθετε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα.

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO