Κασσελάκης: Παρέμβαση στην παρουσίαση των υποψήφιων των αποδήμων – «Καλή νίκη στις 9 του Ιουνίου»

Παρέμβαση στην παρουσίαση των υποψηφιοτήτων των αποδήμων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή αναφερόμενος στον νέο τρόπο στελέχωσης των ευρωψηφοδελτίων.

Σημειώνεται ότι ο Στ. Κασσελάκης αύριο αναχωρεί για τις ΗΠΑ όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με ομογενείς και αποδήμους.

«Γνωρίζω ότι θέλετε μια ευκαιρία να προσφέρετε στη χώρα, στην πατρίδα που αγαπάτε και που ίσως στο παρελθόν να σας έχει πληγώσει» σημείωσε κάνοντας λόγο για «εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στην ομάδα των αποδήμων». Παράλληλα απευθυνόμενος στους απόδημους επεσήμανε ότι σήμερα είναι το «πρώτο από τα πολλά βήματα για την ενασχόλησή σας με την πολιτική στην Ελλάδα και με τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα βιογραφικά των υποψήφιων και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους. «Να είστε υπερήφανοι που συμμετέχετε. Καλή νίκη στις 9 του Ιουνίου».

Οι υποψήφιοι των αποδήμων

Σαββίδου Ελένη

Πανεπιστημιακός στη Σουηδία

Γεννήθηκα στην Αντιγόνεια του Κιλκίς σε μια ποντιακή οικογένεια, που μετανάστευσε στη Σουηδία αναζητώντας νέες ευκαιρίες και ευημερία. Κατοικώ στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπου ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές σπουδές μου ως οδοντίατρος στο πανεπιστήμιο Karolinska. Για 36 χρόνια υπήρξα ιδιοκτήτρια ιατρείου οδοντιατρικής και σήμερα είμαι καθηγήτρια οδοντιατρικής στο πανεπιστήμιο Karolinska.

Είμαι από τα φοιτητικά χρόνια μου ενεργό μέλος σε οργανώσεις της αριστεράς, με ισχυρό ενδιαφέρον για την πολιτική σκέψη, την ιστορία, την παράδοση και τα κοινωνικά θέματα.

Αγαπώ τις τέχνες και τον πολιτισμό, και επενδύοντας στις επικοινωνιακές δεξιότητές μου συνεισφέρω έμπρακτα και διαρκώς από διάφορους ρόλους στην κοινότητα και στο πεδίο.

Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή

Διδάκτωρ Αστροφυσικός, Ερευνήτρια στο Βέλγιο

Η Ελένη Χατζηχρήστου είναι αστροφυσικός, κάτοχος μάστερ του Αστεροσκοπείου του Παρισιού και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Leiden.

Έχει εργαστεί σε μεγάλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων NASA Goddard Space Flight Center, Κέντρο Αστρονομίας και Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Yale, Πανεπιστήµιο Paris Diderot, Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο Χιλής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με την εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία των φυσικών επιστηµών και την διάχυση της επιστήμης στο κοινό.

Το 2011 διακρίθηκε από το MCFA ως μια από τις επιστήμονες ρόλους-μοντέλα κινητικότητας στην Ευρώπη. Από το 2019 εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας ως εξειδικευµένη αναλύτρια και σύµβουλος σε θέµατα πολιτικής της επιστηµονικής έρευνας.

Μουμτζή Ιφιγένεια

Ερευνήτρια

Γενvήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1999. Απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών και Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ με μεταπτυχιακό στην Πολιτική Θεωρία από το London School of Economics and Political Science. Ερευνήτρια στην καταπολέμηση του διαδικτυακού ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας, και διακρίσεων προς αθλητές στα social media. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Μέλος του think tank των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Μέλος του Δικτύου Ανάλυσης της Ακροδεξιάς (Far Right Analysis Network). Πρέσβειρα της Νέας Γενιάς του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch). Έχω αρθρογραφήσει σε ελληνικό και αγγλόφωνο τύπο για εφημερίδες όπως η Αυγή, η Εφημερίδα των Συντακτών, και το Social Europe.

Βόμπρας Άγγελος

Εκπαιδευτικός στη Γερμανία

Ονομάζομαι Άγγελος Βόμπρας, είμαι πατέρας δύο παιδιών, και είμαι κάτοικος Γερμανίας από το 1994 εώς σήμερα. Μετανάστευσα αμέσως μετά το πέρας της στρατιωτικής μου θητείας για οικογενειακούς λόγους και σπουδές. Οι γονείς μου κατάγονται από τη Βατσουνιά Καρδίτσας, ορεινό χωριό που σήμερα απολαμβάνει μια κάποια επωνυμία λόγω της παραγωγής και εμφιάλωσης εκεί του γνωστού πλέον νερού ΘΕΩΝΗ.

Εργάζομαι στη γερμανική εκπαίδευση στην πολιτεία (και όχι κρατίδιο! ) Της ρηνανίας βεστφαλίας και μένω στην πόλη Μπήλεφελντ. Έχω εργαστεί επίσης και 4 χρόνια ως αναπληρωτής καθηγητής στην ελληνική εκπαίδευση σε Ελληνικά σχολεία (Λύκειο Μπήλεφελντ). Δραστηριοποιούμε στα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια και έχω θητεύσει / υπηρετήσει αρχικά τους συμπατριώτες μου Θεσσαλούς ως Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου GT (Gütersloh) στη συνέχεια υπηρέτησα (σχεδόν μια δεκαετία!) ως Γραμματέας της Ελληνικής Κοινότητας GT (Gütersloh) καθώς και ως Γραμματέας Α της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης.

Επειδή και το τονίζω!!! δεν ανήκω σε πολιτικά τζάκια, αλλά και το επισημαίνω δυνατά! Ακόμα και αν τυχαία (γιατί αυτή είναι η επίδοση των επώνυμων επίγονων!) άνηκα… θα αρνιόμουν να δεχτώ τέτοιες συμπεριφορές γιατί θεωρώ ότι καταστρατηγούν την ουσία της Δημοκρατίας. Ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε και κέρδισε έναν μεγάλο αγώνα όπου τα μέλη του κόμματος είπαν όχι σε κάθε μορφή κληρονομικής Δημοκρατίας και δημιούργησε ρεύμα ανανέωσης και ελπίδας για τη χώρα! Αυτό το κάλεσμα ακολουθώ και θέλω να αλλάξω μέσα από ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή πολιτική την κατάσταση της παιδείας στη χώρα μας δημιουργώντας προϋποθέσεις πραγματικής ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου! Καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους! Πως; Νομίζω πως έχω μερικές ιδέες.

Γουναλάκης Αντώνης

Υπ. Διδάκτωρ Οικονομικών / Βοηθός Καθηγητή στις ΗΠΑ

Ονομάζομαι Αντώνης Γουναλάκης και γεννήθηκα το 1989 στην Αθήνα. Είμαι υποψήφιος διδάκτωρ Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του UMass Amherst. Έχω δουλέψει ως βοηθός καθηγητή (Teaching Assistant) και πλέον εργάζομαι, όντας εκλεγμένος, στο σωματείο εργαζομένων διδακτορικών φοιτητ(ρι)ών του Πανεπιστημίου μου (GEO).

Είμαι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο οικονομικών μεταπτυχιακών τίτλων από το ΟΠΑ (ως αριστούχος) και το UMass Amherst. Παράλληλα με τις σπουδές, υπήρξα ενεργός εκπρόσωπος φοιτητ(ρι)ών στα όργανα συνδιοίκησης (Τμημα, Σύγκλητο, Πρυτανικό Συμβουλιο) και γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ.

Μέλος της Ελληνικής Mensa. Είμαι συντονιστής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ΗΠΑ και μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού.

Η επιλογή των διδακτορικών μου σπουδών στο συγκεκριμένο Δημόσιο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, σχετίζεται με την ιδεολογική και πολιτική μου πεποίθηση ότι υπάρχει δυνατότητα για μία πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και ισόρροπη οικονομική πολιτική, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πράξης.

Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / Σύμβουλος συμπερίληψης

Το πάθος μου για τα ανθρωπινα δικαιωματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων με οδήγησε, έπειτα από τη Νομική σχολή (ΑΠΘ) και την πρακτική μου άσκηση στο Συμβούλιο της ΕΕ, να αποκτήσω το 2014 το διδακτορικό μου τίτλο στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI). Με διπλή υπηκοότητητα -Γαλλος πολίτης από το 2022- εργάζομαι εδώ και δέκα χρόνια στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι (SciencesPo). Πρόσφατα ίδρυσα την εταιρεία Prismata, όπου προσφέρω υπηρεσίες συμβουλευτικής και επιμόρφωσης σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα συμπερίληψης, ισότητας και αναπηρίας, για τα οποία παρεμβαίνω επίσης συχνά στα ΜΜΕ.

Η διπλή μου ταυτότητα και κουλτούρα, η επιστημονική μου εξειδίκευση και η ενασχόληση με τα κοινά θα μπορούσαν να προσφέρουν στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εν γένει μια ματιά πιο επιστημονική και ταυτόχρονα συμπεριληπτική και παιδαγωγική σε ευαίσθητα θέματα. Αυτή μου η δεξιότητα να μπορώ με διπλωματικό τρόπο να τα φέρνω στο προσκήνιο αναγνωρίζεται και από τους διεθνείς οργανισμούς (έχω συμμετάσχει σε ντιμπειτ με τη Γενική Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, στο οποίο την ενθάρρυνα να υιοθετήσει τον ορο γυναικοκτονία), και τα διεθνή ΜΜΕ (The Washington Post, France Culture) τα οποία με προσέγγισαν κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου για την ισότητα στο γάμο.

Ανάμεσα στους βασικους μου στόχους αν εκλεγώ είναι να συμμετάσχω στις ομάδες εργασίας για την εξάλειψη της έμφυλης βίας με βάση τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, να προωθήσω τη διαθεματικότητα (intersectionality) σε όλες τις πολιτικές ανθρώπινων δικαιωμάτων και συμπερίληψης, να βοηθήσω ώστε η Ελλάδα να μην είναι ουραγός αλλά πηγή έμπνευσης σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων, να ενισχύσω τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνιας, για τον οποίο έχω εργαστεί στο παρελθόν.

Θεοδωρίδης Ιορδάνης

Ελεύθερος επαγγελματίας / Art Dealer

Ο Ιορδάνης Θεοδωρίδης είναι έμπορος τέχνης από τη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί με τον σύζυγό του έχουν ιδρύσει την γκαλερί widmertheodoridis και συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις και art fairs από το 2005. Διαθέτει δεκαετή εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, εργαζόμενος ως Securities Specialist για την UBS Switzerland και την Citibank Private Bank.

Ο Ιορδάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σεν Γκάλεν της Ελβετίας και μιλάει τέσσερις γλώσσες. Ως Έλληνας στην Ελβετία, πάντα δραστηριοποιόταν σε θέματα σχετικά με την ισότητα, την ορατότητα, την εκπροσώπηση των μειονοτήτων στην κοινωνία, τα οποία διαμόρφωσαν τις ευρείες δεξιότητες του και το πάθος του για μια κοινωνία με περισσότερη συμπεριλιπτικότητα.

Κατσικέα Ευαγγελία

Πανεπιστημιακός

Η Ευαγγελία Κατσικέα είναι απόφοιτη του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό στο διεθνές μάρκετινγκ και τη στρατηγική από το Cardiff University στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι διδακτορικές της σπουδές έχουν χρηματοδοτηθεί με υποτροφία από το Cardiff Business School. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο μάρκετινγκ και την στρατηγική στο ICN Ecole de Management στο Παρίσι. Έχει εργαστεί στο University of Wales, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο King’s College London στις βαθμίδες της επίκουρης και της αναπληρώτριας καθηγήτριας.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα υποστηριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Dutch Organization for Internationalization in Education (Nuffic).

Κίκερης Νεκτάριος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Νεκτάριος ζει και εργάζεται ως εξειδικευμένος Δομοστατικός Μηχανικός στο Εδιμβούργο. Κατέχει θέση Senior Structural Engineer στη μελετητική εταιρεία Buro Happold και έχει επιτύχει Chartered Status μέσω του Institution of Civil Engineers. Έχει επίσης διευθύνει το δομοστατικό σχεδιασμό ποικίλων κτιριακών έργων μεγάλης πολυπλοκότητας.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΠΘ και University of Dundee) και είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΔΠΘ.

Στην επόμενη ευρωβουλευτική περίοδο, στοχεύει να εργαστεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση πολιτικών αειφορικής ανάπτυξης. Ο δεύτερος στόχος του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου έναντι της επερχόμενης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ματσούκας Ίκαρος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία -Σ Διευθυντής στο Λονδίνο

Εργάζεται στο Λονδίνο ως διευθυντής σε μια παγκόσμιου κύρους συμβουλευτική εταιρεία, όπου έχει συστήσει μία επιτυχημένη ομάδα με ειδίκευση στην χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 2011, συνέχισε την καριέρα του στο εξωτερικό, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες νέους. Πιστεύει σε μια Ευρώπη η οποία ηγείται στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα πρωτοπορεί σε πολιτικές που διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου διανέμονται δίκαια σε όλους τους πολίτες της.

Ως υποψήφιος, θα εργαστεί ώστε η Ελλάδα να έχει τον ρόλο που της αξίζει στο νέο αυτό περιβάλλον.

Μαργαρίτου Κωνσταντίνος

Μόνιμος Υπάλληλος ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ

Ο Κώστας Μαργαρίτου είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών και υπάλληλος του κλάδου Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο των ΗΠΑ. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναγορεύθηκε διδάκτωρ από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στα αντικείμενα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και των Διεθνών Σχέσεων. Πριν τον διορισμό του μέσω ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εξωτερικών, εργάστηκε επί σειρά ετών ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων και ως χειριστής αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης.

Μωραϊτίνη-Πατριαρχέα Ιφιγένεια

Διεθνολόγος

Σπούδασε Πολιτική Γεωγραφία στη Σορβόννη, με μεταπτυχιακό στην Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης. Μιλάει 6 γλώσσες, έχει ζήσει σε 5 χώρες, και έχει 4 παιδιά με τον Αμερικανό σύζυγο της.

Είναι ενεργή στην διασπορά. Επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία, έχει ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την ηθική οικονομία & οικολογία, την υποστήριξη μεταναστών και οικογενειών με ειδικές ανάγκες, τις μειονότητες και την δημοσιογραφία.

Αντιπρόσωπος Βερολίνου στα τελευταία 3 συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος της ΠΣ στο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας, η Ιφιγένεια Μωραϊτίνη Πατριαρχέα δεν περίμενε άδεια για να δώσει μάχη «Υπέρ του Αδυνάτου», αλλά ζητά την ψήφο σας για να την δώσει και στην Ευρωβουλή.

Παράσχου Θωμάς

Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής στη Γερμανία

Ορθοπαιδικός/ Χειρουργός Τραύματος

Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής στην Γερμανία (Kliniken Küppelsmühle GmbH).

Γεννηθείς: Νιγρίτα Σερρών, στις 14.04.1971.

Έγγαμος, 2 Παιδιά (άρρεν 16 και 26 ετών).

Σπουδές: Ιατρική Σχολή Federico II , Νεάπολη Ιταλία.

Εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα:

Ειδικό αντικαρκινικο Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ,

Γεν.Νοσοκ. ΝΙΜΤΣ (Αθήνα),

Νοσοκ. Παίδων Αγλ. Κυριακού (Αθήνα),

ΕΚΑΒ Αθηνών ΚΥ και τμήμα Αεροδιακομιδών.

Απο το 2013 ως Ειδικός Ορθοπαιδικος Χειρουργός σε νοσοκομεία της Γερμανίας.

Σημαντικές μετεκπαιδεύσεις:

Κοινωνική Ιατρική (Sozial Medizin). Ιατρική διαχείριση και ηγεσία στην υγεία (Leadership in Gesundheitseinrichtungen).

Ρήγας Νικόλαος

Νευρολόγος -Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος – Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου στη Γερμανία

Γεννήθηκα στον Βύρωνα Αθήνας στις 07/02/56. Εισήλθα με εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Αθηνών. Συμμετείχα στο ανώνυμο πλήθος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου κ στο φοιτητικό κίνημα της εποχής. Διετέλεσα επί σειρά ετών πρόεδρος των μαζικών γενικών συνελεύσεων των φοιτητών Ιατρικής και οργανωτικός γραμματέας στην ΚΝΕ και αργότερα του ΚΚΕ Ιατρικής Αθηνων.

Αργότερα στην κίνηση των 400σιων, συνεργάσθηκα με το ΚΚΕ και μετά την δολοφονία Γρηγορόπουλου με το ΠΑΣΟΚ του Γ.Παπανδρέου για να φύγει η Δεξιά. Από το 2011 με τα μνημόνια εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Διετέλεσα αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, υπεύθυνος για την πρώτη ελληνική εφημερίδα στο ενιαίο Βερολίνο και εκλέχθηκα στο συμβούλιο του ευρωπαϊκού σχολείου.

Διδακτορικό στο Georg -August -Universität Göttingen και ειδικότητα σε Hannover -Bremen -Hamburg καί μετά το στρατιωτικό ήρθα στο Πανεπιστήμιο του ενωμένου Βερολίνου Benjamin -Franklin/Freie Universität και Charité/Humboldt Universität Berlin.

Από το 1993 έχω ιδρύσει ένα ιατρικό κέντρο στην Adenauer Platz στο κέντρο του Βερολίνου όπου είμαι Διευθυντής ,νευρολόγος -ψυχίατρος -παιδοψυχίατρος καί ψυχοθεραπευτής. Εκεί περιθάλπτω και δεκάδες Έλληνες από το Βερολίνο αλλά και όλη την Γερμανία.

Παντρεμένος με ψυχολόγο ,τρία παιδιά, ο γιος μου ψυχοθεραπευτής και οι δυο θυγατέρες ιατροί.

Σταυροπούλου Τζοάννα

Στέλεχος σε οργανώσεις Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα από αμερικανίδα μητέρα και έλληνα πατέρα, η Τζοάννα έχει αφιερώσει την επαγγελματική της σταδιοδρομία σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, εργαζόμενη για περισσότερο από δέκα χρόνια σε χώρες όπως η Αιθιοπία, η Ζιμπάμπουε, η Σρι Λάνκα, το Ιράκ και η Αϊτή. Από αυτές τις εμπειρίες έχει αποκομίσει ανεκτίμητες γνώσεις για τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και το κόστος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έγινε ενεργό μέλος της γειτονιάς της, όπου, ως μονογονεϊκή μητέρα με παιδί στο δημόσιο σχολείο, έζησε από πρώτο χέρι τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οι αρχές της ταυτίζονται με την φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ για μια πιο δίκαιη και προοδευτική κοινωνία.

Γκίνης Δημήτριος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης

Είμαι έμπειρος ερευνητής στους τομείς της εφαρμοσμένης φιλοσοφίας, της νευροεπιστήμης και της ψυχολογίας, εστιάζοντας στις ηθικές πτυχές των νευροεπιστημονικών και ψυχοπαθολογικών επεμβάσεων.

Ξεκινώντας την καριέρα μου ως αγρότης, απέκτησα βαθιά κατανόηση των προκλήσεων του πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας την προσήλωσή μου στην καινοτομία και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Αυτή η φιλοσοφία επισημαίνεται στη δουλειά μου σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Oracle και η Accenture, όπου επιδιώκω να εφαρμόζω νέες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα της τεχνολογίας.

Η αποστολή μου είναι να προωθήσω την καινοτομία και την ηθική πρακτική σε διεθνές επίπεδο.

