Δημήτρης Κόκοτας: Κρίσιμη η σημερινή μέρα για την υγεία του – Τι αποφάσισαν οι γιατροί (Video)

Οι γιατροί του Δημήτρη Κόκοτα θα αποφασίσουν σήμερα αν θα προχωρήσουν στην τρίτη διαδικασία αποσωλήνωσής του.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς τις τελευταίες εβδομάδες επειτα από έμφραγμα και ανακοπή, δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας βρίσκεται για 18η ημέρα διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο ίδιος ένιωσε μία αδιαθεσία στις πρόβες που έκανε για την εβδομαδιαία εμφάνισή του στο σόου «Just the 2 of us» της τηλεόρασης του Alpha.

Eιδικότερα σήμερα είναι η σημαντικότερη ημέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», επίσης του Alpha, για την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς αποτελεί την ημέρα που θα αποφασιστεί εάν θα αποσωληνωθεί ή όχι.

Άγνωστα στοιχεία από τη στιγμή του περιστατικού που βίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας στα παρασκήνια του «J2US» αποκάλυψε η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, Καλύτερα Δε Γίνεται.

Καθώς περιέγραφαν τις τελευταίες εξελίξεις της κατάστασης της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το όνομα του προσώπου που «έσωσε» τον Δημήτρη Κόκοτα.

«Ο Κώστας Ζήσης ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε άμεσα και ήρθε ο διασώστης και το ασθενοφόρο στη συνέχεια. Ήταν και η Τραϊάνα Ανανία εκεί, στο πλευρό του συνεχώς γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ αγχωμένη και σοκαρισμένη. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό, έφτασα την ώρα που έφευγε το ασθενοφόρο» είπε ο δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης

Άγιοι Ανάργυροι: Ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τη γυναικοκτονία – Οι πρώτες κινήσεις του φρουρού και του συνοδού της Κυριακής (video)

Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες σε 40χρονο για τους πυροβολισμούς έξω από το γήπεδο βόλεϊ

Ηγουμενίτσα: Σκύλος «ξετρύπωσε» 60 κιλά κοκαΐνης από φορτηγό – Έως δύο εκατομμύρια ευρώ η αξία των ναρκωτικών