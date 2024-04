Σε ηλικία 47 ετών πέθανε η δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια, νικήτρια βραβείου Grammy και συμμετέχουσα στο American Idol, Mandisa Lynn Hundley, γνωστή ως Mandisa.

Το K-Love Radio ανέφερε ότι η Mandisa, πέθανε στο σπίτι της στο Nashville ενώ η αιτία του της θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η τραγουδίστρια πέρασε από οντισιόν για το American Idol το 2005, αναφέροντας τις ότι στις μουσικές της επιρροές ήταν οι Def Leppard και η Whitney Houston.

Το πρώτο της άλμπουμ, «True Beauty», κυκλοφόρησε το 2007, ενώ με το άλμπουμ «Overcomer» το 2013 κατάφερε να κερδίσει Grammy για το καλύτερο άλμπουμ σύγχρονης χριστιανικής μουσικής και αποτέλεσε θεμέλιο λίθος, για να αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της χριστιανικής μουσικής στη χώρα.

Devastated to hear about the sudden loss of Mandisa. Her joy was infectious & I loved her heart to encourage people on & off stage! When I made my debut in Christian music she was my greatest supporter. Mandisa you left too soon—our community will never be the same without you. pic.twitter.com/GNASOaFDxL