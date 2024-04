Μόνικα Μπελούτσι: Στα 59 της επιδεικνύει την ομορφιά της στο εξώφυλλο του Elle Spain

Η Μόνικα Μπελούτσι προκαλεί ταχυπαλμίες για άλλη μια φορά με τις απίστευτες καμπύλες της ενώ κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του Elle Spain.

Μιλώντας στο περιοδικό, η Μόνικα μίλησε για το γεγονός ότι μεγαλώνει, εξηγώντας ότι το έχει αποδεχτεί.

Είπε: «Είμαι όπως όλοι οι άλλοι: Λέω στον εαυτό μου ότι είναι μάταιο να πάω ενάντια σε κάτι που είναι πιο δυνατό από εμένα. Και αν περάσει ο καιρός σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ.

Η βιολογική ηλικία έχει συνέπειες, δεν απολαμβάνουμε πλέον τα πλεονεκτήματα της νεότητας. Υπάρχει μια φυσική μεταμόρφωση και έρχεται μια στιγμή που πρέπει να την αποδεχτείς.

Το σημαντικό είναι να συνεχίσω να νιώθω καλά και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με διεγείρουν», λέει.

Παρά το γεγονός ότι ήταν διάσημη για την απίστευτη ομορφιά της – έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ σε ηλικία μόλις 16 ετών – η Μπελούτσι επέμεινε ότι η επιτυχία της σημαίνει περισσότερα πράγματα από την εμφάνισή της.

Είπε: «Είμαι 59 ετών και εξακολουθώ να δουλεύω, οπότε δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα ομορφιάς. Η αρχική περιέργεια απορρίπτεται αν δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτήν».

Η Μόνικα μοιράστηκε προηγουμένως τις σκέψεις της για το ίδιο θέμα σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Sunday Times Style.

Είπε ότι θέλει να «γεράσει με ειρηνικό τρόπο» και δεν έχει «εμμονή» να διατηρεί τη σιλουέτα της στα 50 της.

Παραδέχεται ότι προτιμά το κρασί, τα ζυμαρικά και τα περιστασιακά μαθήματα Pilates από τις εξαντλητικές προπονήσεις και τις περιοριστικές δίαιτες.

Η Μόνικα είπε: «Δεν έχω εμμονή. Πάντα ήμουν μια γυναίκα με καμπύλες, ποτέ τόσο αδύνατη, αυτή είναι η φύση μου. Και θέλω να γεράσω με ειρηνικό τρόπο.

Όταν είσαι 50 ή 60 δεν έχεις τις ίδιες ανάγκες όπως όταν είσαι 20. Αλλάζεις, όπως όταν μπαίνει το μωρό σου στο δωμάτιο, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Ερχόμαστε δεύτεροι. Αυτό μας δίνει μια άλλη προοπτική».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο Elle, η Μόνικα εξέφρασε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για εκείνη στις μέρες μας, λέγοντας ότι είναι πιο ικανή να εκφράσει τη θηλυκότητά της από ό,τι στο παρελθόν.

Έθιξε την πάγια τάση της κινηματογραφικής βιομηχανίας να απορρίπτει τις γυναίκες μιας ορισμένης ηλικίας και πώς προσεγγίζουν τους γυναικείους χαρακτήρες μέσα από έναν καθαρά ανδρικό φακό.

Όμως η Μόνικα επεσήμανε ότι είχε δύο «δυναμικούς κινηματογραφικούς ρόλους», την ίδια χρονιά που έκλεισε τα 50 της.

Είπε: «Σήμερα έχουμε την ελευθερία να εκφράσουμε [τη θηλυκότητά μας] όπως θέλουμε. Αλλάζω με τον καιρό, εξελίσσομαι. Από κορίτσι γίνεσαι νέα γυναίκα, μητέρα, ώριμη γυναίκα…

Καλλιτεχνικά, σε ηλικία 50 ετών έκανα δύο ταινίες: In the Milky Way, του Emir Kusturica, και Spectre, του Sam Mendes. Αυτοί οι σκηνοθέτες μου έδωσαν δυναμικούς ρόλους και την ευκαιρία να περάσω τη γέφυρα των 50, όχι εύκολο για μια ηθοποιό ».

Εξήγησε ότι κάνει επίσης μια προσπάθεια να συνεργαστεί με γυναίκες σκηνοθέτες για να αλλάξει τη συζήτηση με «μικρά μεγάλα βήματα», λέγοντας ότι οι γυναίκες συνδέονται μεταξύ τους και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους άντρες «να μας κοιτάζουν όπως θα θέλαμε να μας βλέπουν».

Είπε: «Προσωπικά, δουλεύω όλο και περισσότερο με σκηνοθέτες. Έχουν διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουν, να λένε, να εξερευνούν αόρατα μέχρι τότε θέματα.

«Μιλούν για την ομορφιά με άλλο τρόπο, πολύ διαφορετικό, με άλλη προσέγγιση στη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό.

Επιτέλους κοιτάμε τον εαυτό μας και όχι πώς θα μας κοιτούσε ένας άντρας. Ταυτόχρονα, τους μαθαίνουμε να μας κοιτούν όπως θα θέλαμε να μας κοιτούν».

«Έχουμε όλο και περισσότερο σεβασμό για τον εαυτό μας και αυτό τους κάνει να μας σέβονται περισσότερο. Νιώθουμε όλο και πιο ελεύθερες και γενναίες.

Οι γυναίκες καταλαβαίνουν η μία την άλλη χωρίς να μιλούν, μόνο ένα βλέμμα αρκεί. Είναι σαν να υπάρχει μια κοινή ψυχή που μας ενώνει».

Η Μπελούτσι πρόκειται να εμφανιστεί στη συνέχεια στο πολυαναμενόμενο επερχόμενο sequel του Beetlejuice (Σκαθαροζούμης), το οποίο σκηνοθετεί ο σύντροφός της Τιμ Μπάρτον.

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά τις φήμες για σχέση τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αφού φωτογραφήθηκε να μοιράζεται ένα φιλί την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ λεγόταν ότι το ζευγάρι έβγαινε για τέσσερις μήνες εκείνη την εποχή.

Είχαν γνωριστεί στο Φεστιβάλ των Καννών το 2006, αλλά φέρεται να επανασυνδέθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumiere στη Λυών το 2022.

Μιλώντας για την ανακάλυψη της αγάπης με τον 65χρονο σκηνοθέτη, η Μόνικα αποκαλύπτει ότι είναι ακόμα πιο δυνατή από τις σχέσεις που είχε όταν ήταν μικρή.

Είπε: «Ίσως στην αγάπη που βιώνεται στην ενηλικίωση κάποιος γίνεται πιο γενναιόδωρος. Ξυπνά μια ακόμη πιο έντονη επιθυμία να κατανοήσουμε τον άλλον, να τον προστατέψουμε».

Είχε προηγουμένως παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, αρχικά παντρεύτηκε στα 25 της με τον Ιταλό φωτογράφο Claudio Carlos Basso το 1990 και χώρισε τον επόμενο χρόνο.

Η Μόνικα ήταν επίσης παντρεμένη με τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, μετά τη συνάντησή τους στα γυρίσματα της ταινίας τους The Apartment, και έγινε ένα από τα διασημότερα ζευγάρια της Ευρώπης.

Ήταν παντρεμένοι από το 1999 έως το 2013 και απέκτησαν μαζί δύο κόρες, την Deva, 19, και τη Léonie, 13.

Η Μόνικα επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τιμ σε μια συνέντευξη στο Elle France τον περασμένο Ιούνιο, καθώς το ζευγάρι γύριζε το Beetlejuice στο Λονδίνο, λέγοντας ότι τον «αγαπά».

Είπε: «Τι να πω… Χαίρομαι που γνώρισα τον άντρα, πρώτα απ’ όλα είναι από εκείνες τις συναντήσεις που συμβαίνουν σπάνια στη ζωή.

«Ξέρω τον άντρα, τον αγαπώ και τώρα θα συναντήσω τον σκηνοθέτη, ξεκινά μια άλλη περιπέτεια. Λατρεύω τον Τιμ. Και τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρτον».

