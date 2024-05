Πρόγραμμα Μαΐου 2024 – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

10-12.05 || World Of Beer 2024 | Μπίρες από όλον τον κόσμο, συναυλίες έντεχνου, rock και pop, games, free beer tastings, live radio shows από παραγωγούς του En Lefko, Red, Μελωδία… Χιλιάδες beer enthusiasts θα συναντηθούν για τρεις ημέρες για να ανακαλύψουν 400+ ετικέτες μπίρας από τις καλύτερες ζυθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, να γευτούν σπάνιες ετικέτες, να ανακαλύψουν μικροζυθοποιίες που εμφιαλώνουν με όρεξη και μεράκι, να γνωρίσουν δεκάδες craft μπίρες υψηλού επιπέδου…

17-19.05 || Comicdom CON Athens 2024 | 170 δημιουργοί comics και εικονογράφοι, διεθνείς και ελληνικές εκθέσεις comics και εικονογράφησης, καταστήματα και εκδοτικές, προβολές animation, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, sketch events, διαγωνισμός Cosplay, απονομή ελληνικών βραβείων κόμικς, ομιλίες και panels, συνθέτουν το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής των comics που φέτος μεγαλώνει και επεκτείνεται σε -σχεδόν- όλους τους χώρους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Όπως πάντα, έτσι και στη φετινή 18η διοργάνωσή του, το μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ comics της Αθήνας παραμένει το μόνο αυτής της κλίμακας, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις δράσεις του!

18-19.05 || «Comics στο Υδαταέριο» | Ψηφιακό Μουσείο Comics x Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2024 που φέτος έχει θέμα «Μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα», το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το Ψηφιακό Μουσείο Comics συνεργάζονται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Comicdom Con Athens και παρουσιάζουν την έκθεση «Comics στο Υδαταέριο» στο ιδιαίτερο κτίριο του Νέου Υδαταερίου στην Τεχνόπολη.

21.05 || The Athletic Coup Festival | Το φεστιβάλ κινηματογράφου “The Athletic Coup” γεννήθηκε από την επιθυμία ν’ αναδειχθούν οι κρυμμένες πτυχές του κόσμου των σπορ, με την προβολή ιστοριών που εμπνέουν και συγκινούν, από ερασιτέχνες αθλητές που ασχολούνται με ιδιαίτερες μορφές άθλησης. Μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, το φεστιβάλ ζωντανεύει το πάθος, την αφοσίωση και τους θριάμβους αθλητών κάθε είδους, εμπνέοντας το κοινό να στοχεύει πάντα ψηλά και ν’ αγωνίζεται για το καλύτερο. Μια φεστιβαλική μέρα που θα αποτελείται από το “πρόγραμμα ημέρας” με δραστηριότητες άσκησης και ευεξίας και από τις βραδινές προβολές, όπου θα συναντηθεί ένα διεθνές κοινό και θα μοιραστεί ιστορίες που αιχμαλωτίζουν και αποδίδουν το αθλητικό πνεύμα στην πιο γνήσια μορφή του.

22-25.05 || Athens Music Week | Η καθιερωμένη γιορτή της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα επανέρχεται ανανεωμένη με πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα και άφθονη συναυλιακή δράση σε διάφορα venues γύρω από την Τεχνόπολη. Με περισσότερους από 200 καλεσμένους εκπροσώπων καλλιτεχνικών δικτύων, φεστιβάλ, showcase συνεδρίων, συναυλιακών χώρων και στελεχών εταιρειών από το ευρύτερο μουσικό οικοσύστημα, καθώς και με περισσότερα από 36 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Athens Music Week γίνεται και φέτος ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων του μουσικού τοπίου -επαγγελματιών, καλλιτεχνών και μουσικόφιλων- καλώντας τους να μοιραστούν το πάθος τους για τη μουσική μέσα από τις πολυάριθμες δράσεις του φεστιβάλ.

24-25.05 || # ΜουσικήΤεχνόπολη | Θανάσης Παπακωνσταντίνου | Συμμετέχουν: Μάρθα Φριντζήλα, Γιάννης Λίταινας, Αλέξανδρος Κτιστάκης | Μετά από αρκετά χρόνια συναυλιών, φορτισμένα με μια απρόσμενη ανταπόκριση και αγάπη, φτάνει στο τέλος της η «Διονυσιακή» περίοδος. Θα κλείσει πανηγυρικά με λιγοστές εμφανίσεις που θα γίνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου.

26.05 || Μικροί κηπουροί με πινέλα | To Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί τα παιδιά από 3 ετών να πάρουν τα πινέλα τους και να ζωγραφίσουν μικρές κεραμικές γλάστρες σε ένα απίθανο υπαίθριο εργαστήρι ζωγραφικής που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Στη συνέχεια, τα παιδιά γίνονται «μικροί κηπουροί» και με τη βοήθεια ειδικών φυτεύουν στα γλαστράκια τους πολύχρωμα λουλούδια, ενώ μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα τους. Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των παιδιών στο εργαστήρι: διάθεση, φαντασία και κατάλληλα ρούχα. Μικροί κηπουροί της Αθήνας ετοιμαστείτε να λερωθούμε!

26.05-03.06 || 23o Athens Jazz | Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης φιλοξενεί ποικίλες τάσεις της jazz, μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η 23η διοργάνωση του Athens Jazz εμπλουτίζεται για πρώτη φορά με δύο επιπλέον μέρες κι έτσι την Κυριακή 26 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης ανεβαίνουν οι Meute, η εντεκάδα-όνειρο από το Αμβούργο με τα χαρακτηριστικά κόκκινα σακάκια, ενώ τη Δευτέρα 3 Ιουνίου το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με το θαυματουργό jazz trio από τον Καναδά, τους BadBadNotGood. Τα opening και closing shows διοργανώνονται σε συνεργασία με το Gazarte, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων για τις δύο αυτές συναυλίες έχει ανοίξει μέσω more.com. Το φεστιβάλ πλαισιώνουν μια σειρά από παράλληλες δράσεις όπως το Meet Market, η έκθεση Φωτογραφίας της ομάδας METApolis αλλά και δράσεις για παιδιά στο πλαίσιο του Jazz for kids.

27.05-02.06 || 15 Χρόνια METApolis | Έκθεση Φωτογραφίας | Unique | Στο πλαίσιο του Athens Jazz| Μια έκθεση ενδοσκόπησης και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας της Πόλης αφιερωμένη στα 15 χρόνια της (2009-2024). 139 φωτογράφοι μελετούν μέσα από τον φακό τους τις έννοιες της φωτογραφίας δρόμου, της σκηνοθετημένης φωτογραφίας, του αστικού τοπίου, του urban. | Είσοδος Ελεύθερη

27.05-02.06 || The Meet Market #JazzEdition | Στο πλαίσιο του Athens Jazz |Η αγαπημένη αγορά της πόλης συναντά το 23ο Athens Jazz και κλείνουν το μάτι στο καλοκαίρι στήνοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. 100+ εκθέτες, dj sets, street food & cocktails, δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Μια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διακόσμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος | Είσοδος Ελεύθερη

28-30.05 || 2nd CIVINET Forum | Ένα περιφερειακό συνέδριο της κοινότητας του CIVITAS που συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία των πόλεων και των νησιών της Ευρώπης με ένα μότο εμπνευσμένο από το New European Bauhaus “moving more sustainably, making our lives better together” θα φέρει στον ίδιο χώρο πάνω από 500 επιστήμονες, πολιτικούς, σπουδαστές, επιχειρηματίες, ακτιβιστές, καλλιτέχνες και απλούς πολίτες.

31.05 || 1η Πανελλήνια Συνάντηση μελών ERIH | «Ενισχύοντας τα Δίκτυα Βιομηχανικής Κληρονομιάς: η σημασία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς». Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Βιομηχανικής Κληρονομιάς δίνει έμφαση στην τουριστική διάσταση της βιομηχανικής κληρονομιάς, προσκαλώντας τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες να ανακαλύψουν την πολυποίκιλη πολιτιστική κληρονομιά που σχετίζεται με τη βιομηχανική εξέλιξη της Ευρώπης και να εξερευνήσουν μνημεία, μουσεία και τόπους που αποτελούν μέρος της κληρονομιάς αυτής.

Έως 22.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr