Μεξικό: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 50 τραυματίες από κατάρρευση σκηνής σε προεκλογική εκδήλωση – «Πανικός και υστερία» (photos/videos)

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 50 τραυματίστηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Μεξικό όταν τμήμα σκηνής κατέρρευσε λόγω ισχυρών ανέμων κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης για τις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι στύλοι που στήριζαν τη σκηνή κατέρρευσαν έπειτα από δυνατή ριπή ανέμου και γιγαντοοθόνη έπεσε πάνω στη σκηνή, όπου βρισκόταν ο υποψήφιος για την προεδρία Χόρχε Άλβαρες Μάινες κι άλλα μέλη του κεντρώου κόμματος Κίνημα Πολιτών (Movimiento Ciudadano).

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα ανήλθε σε 8 ενήλικες κι έναν ανήλικο», ανακοίνωσε ο Σάμουελ Γκαρσία, ο κυβερνήτης της πολιτείας Νουέβο Λεόν, στο βορειοανατολικό Μεξικό, όπου συνέβη το περιστατικό, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Λίγο νωρίτερα, ο Γκαρσία είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους από τον τόπο του δυστυχήματος ότι υπάρχουν «γύρω στους πενήντα» τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι είναι «σοβαρά».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σαν Πέδρο Γκάρσα, η οποία ανήκει στην μητροπολιτική περιοχή του βιομηχανικού κέντρου του Μοντερέι, την πρωτεύουσα του Νουέβο Λεόν.

Η οροφή της σκηνής όπου είχε στηθεί το βήμα για την προεκλογική συγκέντρωση κατέρρευσε εν μέσω καταιγίδων στην περιοχή, ισχυρών ανέμων και καταρρακτωδών βροχών, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Συνέβη ατύχημα. Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση σκηνής κατά το κλείσιμο προεκλογικής συγκέντρωσης εδώ στο Σαν Πέδρο», διευκρίνισε ο Γκαρσία σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν ανθρώπους να ανασύρονται από σωρό συντριμμιών σιδηροκατασκευής.

Ο 38χρονος Άλβαρες Μάινες, τρίτος στην προτίμηση των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές της 2ας Ιουνίου στο Μεξικό, κι άλλα μέλη του κόμματός του κατάφεραν να τρέξουν σε ασφαλές μέρος.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv