Πρόγραμμα Ιουνίου 2024, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Έως 02.06 || 15 Χρόνια METApolis | Έκθεση Φωτογραφίας | Unique | Στο πλαίσιο του Athens Jazz| Μια έκθεση ενδοσκόπησης και διαπραγμάτευσης της ταυτότητας της πόλης αφιερωμένη στα 15 χρόνια της φωτογραφικής ομάδας (2009-2024). 139 φωτογράφοι μελετούν μέσα από τον φακό τους τις έννοιες της φωτογραφίας δρόμου, της σκηνοθετημένης φωτογραφίας, του αστικού τοπίου, του urban. | Είσοδος Ελεύθερη

Έως 02.06 || The Meet Market #JazzEdition | Στο πλαίσιο του Athens Jazz |Η αγαπημένη αγορά της πόλης συναντά το 23ο Athens Jazz και κλείνουν το μάτι στο καλοκαίρι στήνοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. 100+ εκθέτες, dj sets, street food & cocktails, δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Μια νομαδική αγορά καινοτομίας και δημιουργικότητας. Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διακόσμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage αντικείμενα, street food, διαδραστικά παιχνίδια, DJ sets & θετικά vibes σε μια γιορτή του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος | Είσοδος Ελεύθερη

02.06 || Jazz for kids | Φέτος, το Athens Jazz δίνει βήμα και στα παιδιά, φιλοξενώντας για ένα πρωινό δωρεάν δράσεις αποκλειστικά αφιερωμένες στους μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ ηλικίας 3-11 ετών. Την Κυριακή 2 Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 14:00 εικαστικά εργαστήρια, εργαστήριο χορού, μουσικοθεατρική παράσταση αλλά και ένα πρωτότυπο μουσικό κυνήγι θησαυρού-εξερεύνησης από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου απλώνονται στους χώρους της Τεχνόπολης, με την τζαζ να αποτελεί την έμπνευση για την καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών!

Έως 03.06 || 23o Athens Jazz | Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης φιλοξενεί ποικίλες τάσεις της jazz, μπάντες και σχήματα με διεθνή καριέρα και αναγνώριση από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το φεστιβάλ πλαισιώνουν μια σειρά από παράλληλες δράσεις όπως το Meet Market, η έκθεση Φωτογραφίας της ομάδας METApolis αλλά και δράσεις για παιδιά στο πλαίσιο του Jazz for kids.

03.06 || BadBadNotGood | Το πιο φρέσκο και σύγχρονο jazz trio από τον Καναδά, η αυθεντική jazz μπάντα που ανατρέπει τα δεδομένα έρχεται για να κλείσει με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο το 23ο Athens Jazz. Το Gazarte θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί με τους αγαπημένους του γείτονες την τελευταία ημέρα της μεγάλης τζαζ αθηναϊκής γιορτής, παρουσιάζοντας μια βραδιά για δυνατές συγκινήσεις! Εισιτήρια μέσω more.com

04.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Θοδωρής Κοτονιάς | 20 Χρόνια «Με βάρκα την καρδιά» | Διανύοντας τον 20ο χρόνο στη ναυτική περιπέτεια της δισκογραφίας του, έρχεται για μια καλοκαιρινή μουσική γιορτή, παρέα με όσους φίλους ταξίδεψε, αλλά και πρόκειται να συνταξιδέψει δημιουργικά. Στη γιορτή συμμετέχουν αλφαβητικά: Νίκος Βενετάκης, Βασίλης Δραμουντάνης, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Καίτη Κουλλιά, Χριστίνα Μαρία Λαζάρου, Σαββέρια Μαργιολά, Γιώργος Νταλάρας, Σοφία Παπάζογλου, Μαρία Παπαλεοντίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Σκουλάς, Γιώργος & Νίκος Στρατάκης, Ερήνη Τορνεσάκη, Σουσάνα Τρυφιάτη, Χρήστος Τσιαμούλης, Sadahzinia Haig Yazdjian.

05.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 30 Χρόνια Υπόγεια Ρεύματα | Τα Υπόγεια Ρεύματα κλείνουν τα 30 χρόνια και προσκαλούν όλες τις φίλες και τους φίλους τους σε μεγάλη συναυλία-γιορτή. Μαζί με το συγκρότημα θα ανέβουν επί σκηνής ερμηνεύοντας και διασκευάζοντας τραγούδια από όλη την πορεία του, αγαπημένοι φίλοι και μουσικοί συνοδοιπόροι, όπως οι Αλέξης Καλοφωλιάς, Μαρία Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μητσοτάκης, Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή, Φρανκ Panx, Βαγγέλης Καζαντζής, Τσοπάνα Rave, Magic De Spell, Μάριος Νταβέλης (Fundracar) και άλλοι.

06.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ | Το Καλοκαίρι δεν ξεκινάει αν δεν γίνει το ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ. Θα πάρουμε ένα «άρωμα» από καλοκαιρινά ταβερνάκια με τους Santa Bella, θα ξεσαλώσουμε με αιγαιοπελαγίτικους ρυθμούς από το Φυστικί Σαλόνι, θα καούμε και θα σιγολιώσουμε με τα Κιντέρια και θα ξελασκάρουμε τελείως με τους Λάσκα. Ένα πανηγύρι, ένα γλέντι, μια γιορτή. Ένα φεστιβάλ σαν αυτά που είχαμε και στο χωριό μας.

07.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΤΖΑΜΑΛ “Terra Dannata” | Ο ΤΖΑΜΑΛ επιστρέφει στην Αθήνα, μετά από πολύ καιρό, για τη ζωντανή παρουσίαση του νέου album “Terra Dannata”.

08.06 || Matterz x Athens Pride | Βιωματικό εργαστήριο | Η κεντρική ιδέα της εκδήλωσης θα είναι τα safe spaces και πώς το Matterz, ως ψηφιακό οικοσύστημα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ασφαλείς χώρους και πόλεις για όλα τα άτομα. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι ιδρύτριες του Matterz και η επιστημονική σύμβουλος, Μάττα Σαμίου, ειδική σε θέματα φύλου, ισότητας και συμπερίληψης.

08.06 || Πικροδάφνες | Προβολή ταινίας | Η Πάολα, η Μπέτι και η Εύα, τρεις τρανς γυναίκες στα 60 τους σε μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα, επισκέπτονται ξανά τους δρόμους και τα μέρη όπου ξεκίνησαν τη σεξεργασία, όπου διασκέδασαν και βρήκαν τον έρωτα, αγωνίστηκαν, υπήρξαν και αντιστάθηκαν ένδοξα. Σενάριο – Σκηνοθεσία: Πάολα Ρεβενιώτη, Εμφανίζονται: Μπέττυ Βακαλίδου, Εύα Κουμαριανού, Πάολα Ρεβενιώτη

10.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Anser – Ό,τι αγαπάς δεν έχει τέλος | Ετοιμαστείτε για μια ακόμα μαγική βραδιά και ένα μεγάλο live. Ο Anser επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, για να αποδείξει πως ό,τι αγαπάει δεν έχει τέλος. Ο Σπαρτιάτης ράπερ ανεβαίνει στην Αθήνα για να δείξει τι πάει να πει παρανάλωμα. Στο πλευρό του σταθερά ο Eversor στα decks και ο Andri J. Special guest της βραδιάς το συγκρότημα ΜΩΖΑΪΚ, η μπάντα που γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή “Μουσικό Κουτί”.

11 – 12.06 || Global Corruption And Public Integrity: The Human Factor | Ο Αριστείδης Δανίκας, Ιδρυτής της ΜΚΟ Ελευθερία του λόγου, σε συνεργασία με την Αμερικανική ΜΚΟ Whistleblowers of America, διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο: Παγκόσμια Διαφθορά και Δημόσια Ακεραιότητα: Ο Ανθρώπινος Παράγοντας.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων από Αμερική, Ευρώπη, Βρετανία, Αυστραλία και Ελλάδα αναλύουν τις διεθνείς πολιτικές προστασίας των καταγγελλόντων δημοσίου συμφέροντος, τον ανθρώπινο παράγοντα και την αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών αντιποίνων σε αυτούς και τις οικογένειες τους | INNOVATHENS

11.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 45 χρόνια ΦΛΟΥ | Αφιέρωμα στον εμβληματικότερο δίσκο της ελληνικής ροκ και ένα οδοιπορικό στα τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου από το συγκρότημα των Σπυριδούλα. Γιορτάζουμε τα 45 χρόνια Φλου με τους Σπυριδούλα και τον Λεωνίδα Μπαλάφα, που επιλέχτηκε από τους ίδιους και την οικογένεια του Παύλου Σιδηρόπουλου για να τραγουδήσει τον Φλου. Μαζί τους οι Βήτα Πεις, Βιολέτα Ίκαρη, Ιουλία Καραπατάκη, Γρηγόρης Κλιούμης και Θεοδοσία Τσάτσου. Ένα μοναδικό μουσικό οδοιπορικό στα τραγούδια του Παύλου και των Σπυριδούλα.

12.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Summer Love Festival | 20 Χρόνια Trashformers & 80s-90s-00s & Special guests | Το Summer Love Festival θα υποδεχτεί στη σκηνή τους TRASHFORMERS που θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια διαγαλαξιακής διασκέδασης με ένα μεγαλειώδες εορταστικό τρίωρο+ show. Σε αυτήν τη γιορτινή βραδιά συμμετέχουν φυσικά και Super Guests, είκοσι αγαπημένοι καλλιτέχνες από τα 80s-90s-00s που σημάδεψαν με τα τραγούδια τους τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Διονύσης Σχοινάς, Σοφία Βόσσου, Θάνος Καλλίρης, Γιάννης Ζουγανέλης, Δημήτρης Μεντζέλος, Νίκος Βουρλιώτης -NiVo- & Ισορροπιστής, Στέλλα Γεωργιάδου, Γιώργος Λεμπέσης, Γιάννης Σαββιδάκης, Μπέσσυ Αργυράκη, Σοφία Αρβανίτη, Πάνος Κονδυλός [από τους Ριφιφί], Γιώργος Σαρρής [από τους Ζιγκ Ζαγκ], Δημήτρης Κοργιαλάς, Κακά Κορίτσια, Νίκος Μίχας, Νεκτάριος Σφυράκης, Φίλοι για Πάντα.

15 – 16.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Kids Radio Land 2024 | Για 3η χρονιά, το φεστιβάλ του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού, Kids Radio 88.6, έρχεται πιο μεγάλο από ποτέ, στο κέντρο της πόλης! Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μετατρέπεται σε έναν φαντασμαγορικό χώρο γεμάτο μουσική, θέατρο, παιχνίδι. Πάνω από 30 δραστηριότητες για τα παιδιά (adventure games, συναυλίες, face painting, πειράματα, αναρρίχηση, bubble show, σινεμά και, όπως πάντα, γνωριμία με τη Φανή και τον Νίκo του Kids Radio 88.6) σας περιμένουν σε έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για να περάσετε οικογενειακά ολόκληρη την ημέρα.

17.06 – 12.07 || Summer Camp | Το πιο αγαπημένο Summer Camp της πόλης έρχεται για ακόμη μία χρονιά από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να προσφέρει στα παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών την πιο δροσερή καλοκαιρινή εμπειρία χαράς, γνώσης, φαντασίας και ψυχαγωγίας. Από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου και για τέσσερις συναρπαστικές εβδομάδες (πενθήμερα), οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από συναρπαστικές δραστηριότητες στους ασφαλείς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, δημιουργώντας ανεξίτηλες αναμνήσεις από ξεχωριστές καλοκαιρινές «διακοπές» στην καρδιά της πόλης!

19.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Polkar | Ένα ροκσταριλίδικο, τσιφτετελοράπ, πανηγυρτζίδικο party για τα πρώτα τους 10 χρόνια! Στο υπερθέαμα των Polkar θα συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι που είτε συνδέθηκαν με την δεκάχρονη πορεία τους, είτε είναι φίλοι της μπάντας, είτε είναι απλά αντικείμενα λατρείας. Θα ακουστούν τραγούδια μεγατόνων, επιτυχίες 10 χρόνων, πλούσιο παρεξηγήσιμο λαϊκό πρόγραμμα και αβάσταχτες ερωτικές ιστορίες. Καλεσμένοι οι: Αντίνοος Αλμπάνης, Γιάννης Νιάρρος, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου+Secret Guest! Opening Act: N’cheezed

22.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Βήτα Πεις – Joker/Two-Face | Μία συνάντηση που δεν έγινε το 2020,έφτασε η στιγμή να πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας. Οι Βήτα Πεις και οι Joker/Two-Face θα εμφανιστούν ζωντανά στην Τεχνόπολη. Η συνύπαρξη των ενεργειών είναι η αφετηρία μίας μοναδικής εμπειρίας. Opening act: Κίτρινο Φόντο, Vikkie.

25.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Νέγρος του Μοριά | Έχοντας ολοκληρώσει έναν χειμώνα κατά τη διάρκεια του οποίου «έτρεξε» ένα μεγάλο πανελλαδικό tour κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τα απανωτά sold out gigs του, ετοιμάζει τη μεγαλύτερη έως τώρα γιορτή του, ζωντανά στην Τεχνόπολη, πλαισιωμένος από εκλεκτούς συνεργάτες και special guests, στήνοντας ένα show που δεν έχετε ξαναδεί και για το οποίο η Αθήνα θα μιλάει για καιρό!

25.06 – 28.06 || Summer School «Φωτογραφίζοντας το Γκάζι!» | Για δεύτερη χρονιά, η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων Καρπός, γεμίζουν το καλοκαίρι των νέων ηλικίας 12 έως 14 ετών με άφθονες δημιουργικές ιδέες, μέσα από ένα μοναδικό summer school που προσφέρει στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες μια πρώτη επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την καλλιτεχνική τους έκφραση και τη δημιουργικότητά τους και προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μέσα από ομαδικά projects.

26.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Μαρίνα Σάττι live | Pop, mainstream και ethnic, σαγηνευτική, αισθησιακή αλλά και τρυφερή, κυρίαρχη και λαμπερή. Η Μαρίνα Σάττι υπόσχεται να μας μεταφέρει στο εθιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν της και στις συναυλίες της. Με ένα πρόγραμμα που θα μας ταρακουνήσει, θα μας μαγέψει και θα μας κάνει να χορεύουμε στο ρυθμό της χωρίς να δίνουμε λόγο σε κανέναν. Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap και αισθησιασμός – η Μαρίνα Σάττι ρίχνει το Ζάρι της αυτό το καλοκαίρι και τολμά να είναι αυτή ακριβώς που νιώθει όπου κι αν βρεθεί! Ακολουθήστε την και κάντε ακριβώς το ίδιο!

27.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Dire Straits Legacy live in Greece | Ένα άπιαστο όνειρο και τεράστιο απωθημένο για το ροκ ακροατήριο της χώρας. Μια μοναδική και πιθανόν τελευταία ευκαιρία για να απολαύσουμε ζωντανά μερικά από τα σπουδαιότερα rock τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Σχεδόν 40 χρόνια μετά τις ιστορικές συναυλίες του σχήματος τον Μάιο του 1985 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όλες οι σπουδαίες συνθέσεις των DIRE STRAITS θα ακουστούν και πάλι ζωντανά σε ελληνικό έδαφος, από τους εξαιρετικούς μουσικούς που ηχογράφησαν, περιόδευσαν και υπήρξαν μέλη του ανυπέρβλητου βρετανικού ροκ συγκροτήματος που είχε πολλάκις χαρακτηριστεί ως «το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα των 80s», έχοντας πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκων παρά την σχετικά σύντομη διαδρομή τους.

28.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Social Waste – Θραξ Πανκc | Το Χιπ χοπ της Μεσογείου συναντιέται με την Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια!Δύο συγκροτήματα χτισμένα πάνω σε συνεργατικό πλαίσιο, που τους ενώνουν όχι μόνο η μουσική αλλά και οι αξίες τους, ο αδιαμεσολάβητος τρόπος επαφής με το κοινό και τους φίλους τους και η πίστη στις αρχές τους. Μάλλον είναι τυχαίο που δεν έχουν συμπράξει μέχρι στιγμής όμως ήρθε η ώρα!

30.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Sunny Μπαλτζή | «30 χρόνια τραγούδια» | Η Sunny Μπαλτζή γιορτάζει φέτος 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, με τραγούδια που σημάδεψαν την μουσική ιστορία 3 δεκαετιών. Η ποιήτρια, τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια θα υποδεχτεί στην σκηνή μεγάλους ερμηνευτές και φίλους. Η Μελίνα Ασλανίδου, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Χρήστος Δάντης, Η Ελένη Δήμου, η Ευρυδίκη, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Μελίνα Κανά, ο Γιώργος Καραδήμος, ο Αργύρης Λούλατζης, η Ρένα Μόρφη, οι Onirama, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Σταύρος Σιόλας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης καθώς και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες που θα κάνουν εμφάνιση – έκπληξη εκείνη την βραδιά, θα μας ταξιδέψουν με τις φωνες τους στα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα συντονίσει και θα απογειώσει την «Παράξενη Γιορτή» στην σκηνή της Τεχνόπολης.

Έως 22.09 || Dinner in the sky | Το Dinner in the Sky Athens επιστρέφει δυναμικά… στον ουρανό της πόλης για να σας προσφέρει μοναδικές στιγμές, απίστευτη θέα στην Ακρόπολη και μια εμπειρία που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή! Φέτος, με ανανεωμένο μενού και ακόμα περισσότερη διάθεση, υπόσχεται ξεχωριστές πτήσεις κατά το πολύχρωμο ηλιοβασίλεμα ή πάνω από τα φώτα του αστικού τοπίου.

*Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Πέμπτη έως Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

**Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www.athens-technopolis.gr