Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της διανύει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, καθώς είναι αντιμέτωπη με τα προβλήματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Όπως αποκάλυψε, πλέον, η πρωταγωνίστρια του «Married… With Children» καλείται να αντιμετωπίσει ακόμα μια δοκιμασία, καθώς η 13χρονη κόρη της, Σάντι Γκρέις ΛεΝόμπλ, διαγνώστηκε με το Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας Θέσης (POTS).

Christina Applegate announces daughter Sadie, 13, was diagnosed with POTS https://t.co/VdqWe1vsaW pic.twitter.com/1ekvvxfCJn

Πρόκειται για μια ιατρική πάθηση που χαρακτηρίζεται από αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης όταν σηκώνεται κάποιος από καθιστή ή ξαπλωμένη θέση, με τα συμπτώματα του POTS να περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- ζάλη, ζαλάδα, λιποθυμία, κόπωση, δύσπνοια, θολή όραση, ναυτία και πονοκέφαλο.

«Έχω κάτι που ονομάζεται POTS. Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς είναι, αλλά έχει να κάνει με το αυτόνομο νευρικό σύστημα και επηρεάζει την καρδιά μου. Όταν σηκώνομαι όρθια, ζαλίζομαι πάρα πολύ και τα πόδια μου γίνονται πολύ αδύναμα και νιώθω ότι θα λιποθυμήσω» δήλωσε πρόσφατα η Σάντι Γκρέις.

Η Άπλγκεϊτ δήλωσε περήφανη για το παιδί της και είπε στην κόρη της: «Το μισώ αυτό για σένα, αγάπη μου. Πραγματικά το μισώ. Είμαι λυπημένη. Αλλά σε αγαπώ και ξέρω ότι θα είσαι καλά. Και είμαι εδώ για σένα και σε πιστεύω. Και σ’ ευχαριστώ που το έφερες στο φως για την ευαισθητοποίηση» είπε στην κόρη της η Άπλγκεϊτ, δηλώνοντας περήφανη για το παιδί της.

Μιλώντας πριν λίγο καιρό στο podcast «Messy», η Άπλγκεϊτ τόνισε ότι περνάει κατάθλιψη, κάνοντας λόγο για ένα σκοτάδι στο οποίο νιώθει ότι είναι παγιδευμένη.

«Είμαι σε κατάθλιψη αυτή τη στιγμή, που δεν νομίζω ότι είναι κάτι που ένιωθα εδώ και χρόνια. Είναι πραγματική κατάθλιψη, πράγμα που με τρομάζει λίγο, γιατί αισθάνομαι ότι μοιρολατρώ. Είμαι παγιδευμένη σε αυτό το σκοτάδι αυτή τη στιγμή και νιώθω ότι είναι κάτι που έχω να νιώσω εδώ και 20 χρόνια».

Christina Applegate says she doesn’t ‘enjoy living’ because of MS battle: ‘I’m trapped in this darkness’ https://t.co/B3PMsAGvWH pic.twitter.com/0SWKTlxTWG