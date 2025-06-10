Ξηροστομία, κακοσμία και βλάβες στα δόντια: Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν το Οzembic και το Wegovy στο στόμα σας

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Τα Ozempic και Wegovy έχουν χαρακτηριστεί ως θαυματουργά φάρμακα όσον αφορά την απώλεια βάρους.

Τα φάρμακα αυτά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους θέλουν γρήγορα αποτελέσματα

-χωρίς σωστή διατροφή και άσκηση – με συνέπεια να καταγράφονται ορισμένες ανεπιθύμητες παρενέργειες που επηρεάζουν την εμφάνιση όλων, από τα οπίσθια μέχρι τα πόδια.

Το «οζεμικό πρόσωπο» είναι μια άλλη συχνά αναφερόμενη συνέπεια της χρήσης αυτών των δημοφιλών φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Πρόκειται για μια βυθισμένη ή κούφια όψη που μπορεί να αποκτήσει το πρόσωπο σε άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Μπορεί επίσης να αυξήσει τα σημάδια γήρανσης – συμπεριλαμβανομένων των γραμμών, των ρυτίδων και της χαλάρωσης του δέρματος.

Αυτό συμβαίνει επειδή η σεμαγλουτίδη (το δραστικό συστατικό τόσο του Ozempic όσο και του Wegovy) δεν δρα μόνο στο λίπος που θέλουμε να χάσουμε.

Αντίθετα, στοχεύει σε όλο το λίπος του σώματός μας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους του προσώπου.

Επίσης η σεμαγλουτίδη επηρεάζει το στόμα και τα δόντια και δυστυχώς, μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες, όπως αναφέρει σε άρθρο του The Conversation.

Ξηροστομία

Η σεμαγλουτίδη επηρεάζει τους σιελογόνους αδένες του στόματος.

Αυτό επιτυγχάνεται μειώνοντας την παραγωγή σάλιου (υποσιελόρροια), η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε ξηροστομία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετό σάλιο για να διατηρείται το στόμα υγρό.

Δεν είναι ακριβώς σαφές γιατί η σεμαγλουτίδη έχει αυτή την επίδραση στους σιελογόνους αδένες. Ωστόσο, σε μελέτες του φαρμάκου σε ζώα, φαίνεται ότι το φάρμακο κάνει το σάλιο πιο κολλώδες . Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερο υγρό για να υγράνει το στόμα, με αποτέλεσμα να ξηραίνεται.

Τα φάρμακα αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 (όπως η σεμαγλουτίδη) μπορούν επίσης να μειώσουν την πρόσληψη νερού επηρεάζοντας περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη δίψα.

Η χαμηλή πρόσληψη υγρών μειώνει περαιτέρω την παραγωγή σάλιου και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει πηχτό και αφρώδες σάλιο και κολλώδη γλώσσα.

Κακή αναπνοή

Μια άλλη συχνά αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια από χρήστες σεμαγλουτίδης είναι η κακοσμία του στόματος (χαλίτωση).

Όταν υπάρχει λιγότερο σάλιο που ρέει από το στόμα, αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη βακτηρίων που συμβάλλουν στην κακοσμία του στόματος και στο σχηματισμό κοιλοτήτων. Αυτά τα βακτηριακά είδη περιλαμβάνουν τον Streptococcus mutans και ορισμένα στελέχη του Lactobacillus .

Ένα άλλο είδος που έχει αποδειχθεί ότι ευδοκιμεί σε συνθήκες όπου η παραγωγή σάλιου μειώνεται είναι το Porphyromonas gingivalis .

Αυτό το βακτήριο συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή πτητικών ενώσεων θείου, οι οποίες προκαλούν τις δυσάρεστες οσμές που χαρακτηρίζουν την κακοσμία του στόματος.

Βλάβη των δοντιών

Μία από τις κύριες παρενέργειες του Ozempic είναι ο έμετος . Η σεμαγλουτίδη επιβραδύνει την ταχύτητα κένωσης του στομάχου, καθυστερώντας την πέψη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα, ναυτία και έμετο.

Ο επαναλαμβανόμενος εμετός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δόντια. Αυτό συμβαίνει επειδή το οξύ του στομάχου, που αποτελείται κυρίως από υδροχλωρικό οξύ, διαβρώνει το σμάλτο των δοντιών.

Όταν ο εμετός εμφανίζεται για παρατεταμένη περίοδο μηνών και ετών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βλάβη.

Η πίσω επιφάνεια των δοντιών (ουρανίσκος) που βρίσκεται πιο κοντά στη γλώσσα είναι πιο πιθανό να παρατηρήσει βλάβη – και αυτή η βλάβη μπορεί να μην είναι εμφανής στον πάσχοντα.

Το σάλιο συμβάλλει επίσης στη δημιουργία του οδοντικού υμένα – ενός λεπτού, προστατευτικού στρώματος που σχηματίζει το σάλιο στην επιφάνεια των δοντιών. Είναι πιο παχύ στην επιφάνεια της κάτω σειράς δοντιών που βλέπει προς τη γλώσσα.

Σε άτομα που παράγουν λιγότερο σάλιο, το οδοντικό υμένα περιέχει λιγότερες βλεννίνες – έναν

τύπο βλέννας που βοηθά το σάλιο να κολλήσει στα δόντια.

Πως να μειώσετε τις βλάβες

Εάν παίρνετε σεμαγλουτίδη, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το στόμα σας υγιές.

Η τακτική κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της αφυδάτωσης των στοματικών επιφανειών.

Αυτό βοηθά στη διατήρηση του φυσικού στοματικού μικροβιώματος , το οποίο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υπερανάπτυξης των βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία του στόματος και βλάβη των δοντιών.

Η χρήση συμπληρωμάτων προβιοτικών ή η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε προβιοτικά (όπως γιαούρτι ή κεφίρ) μπορεί να είναι μια καλή ιδέα.

Η εφαρμογή καλής βασικής στοματικής υγιεινής, το βούρτσισμα των δοντιών, η μείωση των όξινων τροφών και των ζαχαρούχων ποτών και η χρήση στοματικού διαλύματος βοηθούν επίσης στην

προστασία των δοντιών σας.

Δεν είναι σαφές πόσο διαρκούν αυτές οι παρενέργειες, πιθανότατα θα εξαφανιστούν όταν διακοπεί η φαρμακευτική αγωγή, αλλά οποιαδήποτε βλάβη στα δόντια είναι μόνιμη.

Οι γαστρεντερικές παρενέργειες μπορεί να διαρκέσουν μερικές εβδομάδες, αλλά συνήθως υποχωρούν από μόνες τους, εκτός εάν ληφθεί υψηλότερη δόση.

Πηγή: https://theconversation.com/dry-mouth-bad-breath-and-tooth-damage-the-effects-ozempic-and-wegovy-can-have-on-your-mouth-257859

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