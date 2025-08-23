search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ιωάννα Λιούτα ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

23.08.2025 17:37

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

23.08.2025 17:37
liouta new

Στα Σούπερ μάρκετ της χώρας έχει ξεκινήσει μια νέα, ανεπίσημη ολυμπιάδα: ποιος θα βρει το φθηνότερο μακαρόνι.

Οι πολίτες περιφέρονται ανάμεσα στα ράφια σαν αρχαιολόγοι σε ανασκαφή, ψάχνοντας την τελευταία κονσέρβα τόνου που δεν κοστίζει όσο ένα μεροκάματο.

«Το γάλα είναι 2,00; Ε, τότε μήπως να μην πάρω να πιω το γάλα μόνο σε ειδικές περιστάσεις; Ο καφές είναι 6 με 7 ευρώ ,το γιαούρτι 5,35 ευρώ,η φέτα 14,15,και 17 ευρώ,οι μπάμιες 7 ευρώ,το μοσχάρι 17 με 18 ευρώ ».

Οι συνταξιούχοι στις πόλεις από νωρίς το πρωι παίρνουν σβάρνα όλα τα Σούπερ μάρκετ για να βρούν το φθηνότερο γιαούρτι και το οικονομικότερο απορρυπαντικό.Μόνο που το Κυβερνητικό επιτελείο κομπάζει στα δελτία των 8 για την οικονομική ευρωστία της Ελλάδας, μόνο που δεν αφορά τους πολλούς.

Διατροφή, διακοπές, αξιοπρέπεια, όλα στο ψαλίδι. Ο μέσος Έλληνας κόβει το κρέας, κόβει τα φρούτα, κόβει και τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, μέχρι που στο τέλος αναρωτιέται αν πρέπει να κόψει και το οξυγόνο για οικονομία. Αντιθέτως στην Κυβέρνηση δεν κόβουν τίποτα· μόνο προσθέτουν. Ακίνητα, λογαριασμούς, μετοχές. Εκεί που ο πολίτης παλεύει να πληρώσει το ενοίκιο της γκαρσονιέρας, ο «υπεύθυνος πολιτικός» έχει τόσα κτίρια που μπορεί να χαθεί μέσα στο ίδιο του το χαρτοφυλάκιο.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, τα κατρελ τρίβουν τα χέρια τους: ακριβό ρεύμα, ακριβό καύσιμο, ακριβό λάδι. Οι εταιρείες κερδοσκοπούν, οι «δικοί τους» παίρνουν τις επιδοτήσεις και το παραμύθι συνεχίζεται. Όσο για τον Πρωθυπουργό; Αυτόν τον καιρό ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ. Ψάχνει τον λαγό που θα βγάλει από το καπέλο, μόνο που το καπέλο είναι άδειο για τους πολλούς .

Έτσι, η χώρα συνεχίζει. Οι πολίτες με κομπιουτεράκια στα ράφια να μετρούν τα κέρματα και οι άρχοντες με κομπιουτεράκια στις βίλες να μετρούν τις καταθέσεις. Και κάπου στο βάθος, όλοι ξέρουμε ότι το μόνο «πακέτο στήριξης» που θα δούμε είναι αυτό των δημητριακών σε προσφορά 1+1 και τα δις θα μοιραστούν στους λίγους και θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ.

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

patmotimes_bothrolumata
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

Πέντε μοναχές «ακτιβίστριες» μπλοκάρουν το ηλεκτρικό δίκτυο της Πελοποννήσου! (Photo) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 18:03
Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

1 / 3