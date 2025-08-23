Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

Στα Σούπερ μάρκετ της χώρας έχει ξεκινήσει μια νέα, ανεπίσημη ολυμπιάδα: ποιος θα βρει το φθηνότερο μακαρόνι.

Οι πολίτες περιφέρονται ανάμεσα στα ράφια σαν αρχαιολόγοι σε ανασκαφή, ψάχνοντας την τελευταία κονσέρβα τόνου που δεν κοστίζει όσο ένα μεροκάματο.

«Το γάλα είναι 2,00; Ε, τότε μήπως να μην πάρω να πιω το γάλα μόνο σε ειδικές περιστάσεις; Ο καφές είναι 6 με 7 ευρώ ,το γιαούρτι 5,35 ευρώ,η φέτα 14,15,και 17 ευρώ,οι μπάμιες 7 ευρώ,το μοσχάρι 17 με 18 ευρώ ».

Οι συνταξιούχοι στις πόλεις από νωρίς το πρωι παίρνουν σβάρνα όλα τα Σούπερ μάρκετ για να βρούν το φθηνότερο γιαούρτι και το οικονομικότερο απορρυπαντικό.Μόνο που το Κυβερνητικό επιτελείο κομπάζει στα δελτία των 8 για την οικονομική ευρωστία της Ελλάδας, μόνο που δεν αφορά τους πολλούς.

Διατροφή, διακοπές, αξιοπρέπεια, όλα στο ψαλίδι. Ο μέσος Έλληνας κόβει το κρέας, κόβει τα φρούτα, κόβει και τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, μέχρι που στο τέλος αναρωτιέται αν πρέπει να κόψει και το οξυγόνο για οικονομία. Αντιθέτως στην Κυβέρνηση δεν κόβουν τίποτα· μόνο προσθέτουν. Ακίνητα, λογαριασμούς, μετοχές. Εκεί που ο πολίτης παλεύει να πληρώσει το ενοίκιο της γκαρσονιέρας, ο «υπεύθυνος πολιτικός» έχει τόσα κτίρια που μπορεί να χαθεί μέσα στο ίδιο του το χαρτοφυλάκιο.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, τα κατρελ τρίβουν τα χέρια τους: ακριβό ρεύμα, ακριβό καύσιμο, ακριβό λάδι. Οι εταιρείες κερδοσκοπούν, οι «δικοί τους» παίρνουν τις επιδοτήσεις και το παραμύθι συνεχίζεται. Όσο για τον Πρωθυπουργό; Αυτόν τον καιρό ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ. Ψάχνει τον λαγό που θα βγάλει από το καπέλο, μόνο που το καπέλο είναι άδειο για τους πολλούς .

Έτσι, η χώρα συνεχίζει. Οι πολίτες με κομπιουτεράκια στα ράφια να μετρούν τα κέρματα και οι άρχοντες με κομπιουτεράκια στις βίλες να μετρούν τις καταθέσεις. Και κάπου στο βάθος, όλοι ξέρουμε ότι το μόνο «πακέτο στήριξης» που θα δούμε είναι αυτό των δημητριακών σε προσφορά 1+1 και τα δις θα μοιραστούν στους λίγους και θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ.

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια