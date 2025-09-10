search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 22:34
search
MENU CLOSE
ΒΙΒΛΙΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 21:02

«Παίζω και μαθαίνω να συγκεντρώνομαι»: Το βιβλίο της Τζένης Μωραΐτη και της Αγγελικής Μαγκλάρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

10.09.2025 21:02
nipiagogeio-new

Δραστηριότητες και παιχνίδια για το σπίτι και την τάξη που βοηθούν κάθε παιδί να αναπτυχθεί σωστά με βάση τις δικές του δυνατότητες αλλά κυρίως μέσα από την ανταπόκριση στα κατάλληλα ερεθίσματα, περιλαμβάνει το βιβλίο της Τζένης Μωραΐτη και της Αγγελικής Μαγκλάρα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι στο επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών, τα οποία γίνονται στην τάξη του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, αλλά και στο σπίτι.

Το βιβλίο είναι σε εικονογράφηση της Αγγελικής Ρελάκη και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Πρόκειται για μία έκδοση 104 σελίδων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

Πρόκειται για μία στοχευμένη και μετά από πολλές μελέτες προσπάθεια των δύο συγγραφέων να αντιμετωπίσουν θέματα, όπως η διάσπαση προσοχής, που μπορεί να συνοδεύεται από υπερκινητικότητα, παρορμητισμό, απροσεξία, συναισθηματικές εξάρσεις, δυσχεραίνει τη διαδικασία σκέψης και μάθησης, ενώ δυσκολεύει το παιδί στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη παρέμβαση, στην προσχολική δηλαδή ηλικία. Εκεί δηλαδή, που έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει διορθωτικά και να περιορίσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Με βάση αυτή την επιδίωξη, στο βιβλίο περιλαμβάνονται στοχευμένες δραστηριότητες και παιχνίδια, διαβαθμισμένης δυσκολίας, για να αναπτύξει το παιδί βασικές δεξιότητες που ενισχύουν τη συγκέντρωσή του, την αυτονομία του και το διευκολύνουν στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τον Πώς και Τι, τον βοηθό της προσοχής, το παιδί μαθαίνει:

  • να κατανοεί και να ακολουθεί οδηγίες,
  • να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του,
  • να ελέγχει τις σωματικές του κινήσεις και τα αντανακλαστικά του,
  • να συγκρατεί πληροφορίες και να ολοκληρώνει τις εργασίες του, να γίνεται πιο υπεύθυνο.
Η Τζένη Μωραΐτη είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με ειδίκευση στη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό παραμύθι Έχει διδάξει σε νηπιαγωγεία και σε πανεπιστημιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει συγγράψει βιβλία για την ενσωμάτωση της λαϊκής παράδοσης στην εκπαίδευση και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο αυτό.
Η Αγγελική Μαγκλάρα, είναι δασκάλα ειδικής αγωγής προϊσταμένη στο 1ο Ειδικό Σχολείο Βόλου.

Διαβάστε επίσης:

Βιβλίο: Υποδειγματικό υπαρξιακό νουάρ από τον «Νονό» της βρετανικής σκηνής

Βιβλίο: Ο Πωλ Λαφάργκ και η πολιτική της οικογένειας

Βιβλίο: Ο Μάλκολμ Λόουρυ στην ελληνική γλώσσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakellaridis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Untitled-design-1-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από Βελλίδειο: Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη εγγύηση για προοδευτική διέξοδο – Στις προοδευτικές συγκλίσεις η απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη

charlie kirk 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμούς δέχθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ – Σκληρό βίντεο

kriti ekav pyrosvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος τουρίστας

Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani
ΚΟΣΜΟΣ

«Πέθανε κάθε ελπίδα για τους ισραηλινούς ομήρους» λέει ο πρωθυπουργός του Κατάρ – Προειδοποίησε για συλλογική απάντηση στο Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 22:32
sakellaridis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Ωνάσειο

Untitled-design-1-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από Βελλίδειο: Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη εγγύηση για προοδευτική διέξοδο – Στις προοδευτικές συγκλίσεις η απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη

charlie kirk 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμούς δέχθηκε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ – Σκληρό βίντεο

1 / 3