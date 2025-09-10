«Παίζω και μαθαίνω να συγκεντρώνομαι»: Το βιβλίο της Τζένης Μωραΐτη και της Αγγελικής Μαγκλάρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Δραστηριότητες και παιχνίδια για το σπίτι και την τάξη που βοηθούν κάθε παιδί να αναπτυχθεί σωστά με βάση τις δικές του δυνατότητες αλλά κυρίως μέσα από την ανταπόκριση στα κατάλληλα ερεθίσματα, περιλαμβάνει το βιβλίο της Τζένης Μωραΐτη και της Αγγελικής Μαγκλάρα.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι στο επίκεντρο αυτών των δραστηριοτήτων και των παιχνιδιών, τα οποία γίνονται στην τάξη του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, αλλά και στο σπίτι.

Το βιβλίο είναι σε εικονογράφηση της Αγγελικής Ρελάκη και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Πρόκειται για μία έκδοση 104 σελίδων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

Πρόκειται για μία στοχευμένη και μετά από πολλές μελέτες προσπάθεια των δύο συγγραφέων να αντιμετωπίσουν θέματα, όπως η διάσπαση προσοχής, που μπορεί να συνοδεύεται από υπερκινητικότητα, παρορμητισμό, απροσεξία, συναισθηματικές εξάρσεις, δυσχεραίνει τη διαδικασία σκέψης και μάθησης, ενώ δυσκολεύει το παιδί στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει στην πρώιμη παρέμβαση, στην προσχολική δηλαδή ηλικία. Εκεί δηλαδή, που έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει διορθωτικά και να περιορίσει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Με βάση αυτή την επιδίωξη, στο βιβλίο περιλαμβάνονται στοχευμένες δραστηριότητες και παιχνίδια, διαβαθμισμένης δυσκολίας, για να αναπτύξει το παιδί βασικές δεξιότητες που ενισχύουν τη συγκέντρωσή του, την αυτονομία του και το διευκολύνουν στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τον Πώς και Τι, τον βοηθό της προσοχής, το παιδί μαθαίνει:

να κατανοεί και να ακολουθεί οδηγίες,

να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του,

να ελέγχει τις σωματικές του κινήσεις και τα αντανακλαστικά του,

να συγκρατεί πληροφορίες και να ολοκληρώνει τις εργασίες του, να γίνεται πιο υπεύθυνο.

Η Τζένη Μωραΐτη είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με ειδίκευση στη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό παραμύθι Έχει διδάξει σε νηπιαγωγεία και σε πανεπιστημιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει συγγράψει βιβλία για την ενσωμάτωση της λαϊκής παράδοσης στην εκπαίδευση και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο αυτό.

Η Αγγελική Μαγκλάρα, είναι δασκάλα ειδικής αγωγής προϊσταμένη στο 1ο Ειδικό Σχολείο Βόλου.

Διαβάστε επίσης:

Βιβλίο: Υποδειγματικό υπαρξιακό νουάρ από τον «Νονό» της βρετανικής σκηνής

Βιβλίο: Ο Πωλ Λαφάργκ και η πολιτική της οικογένειας

Βιβλίο: Ο Μάλκολμ Λόουρυ στην ελληνική γλώσσα