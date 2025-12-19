Αφοσιωμένος φίλαθλος της ΑΕΚ ζήτησε από τους διασώστες να κάνουν άκρη για να δει το πέναλντι του Γιόβιτς

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο ματς της ΑΕΚ με την Κραϊόβα.

Αφοσιωμένος φίλαθλος της Ένωσης χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά προτίμησε να δει την εκτέλεση του πέναλτι, που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Λίγο μετά το 2-2 οι διασώστες κλήθηκαν στη Θύρα, για να βοηθήσουν φίλαθλο, που ένιωσε αδιαθεσία. Ο κόσμος άνοιξε δρόμο, ώστε να περάσουν διασώστες, όμως όταν έφτασαν στο σημείο ο ασθενής, τους ζήτησε να κάνουν άκρη για να δει το πέναλτι από τον Γιόβιτς.

«Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε: “Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι” .Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις. Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά … Πολύ Αργά !!!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γάλλος, επικεφαλής της Ομάδας Διασωστών της ΑΕΚ.

