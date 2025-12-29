search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
TRAVEL

29.12.2025 15:39

Booking.com: Η «προσφορά» που δεν ήταν προσφορά και… εξαφανίστηκε από την πλατφόρμα

barcelona-poli

Μία «προσφορά» που κατά τα φαινόμενα, ακόμα κι αν δεν ήταν απλά ένα «δόλωμα», στην πραγματικότητα αποδείχθηκε κενή περιεχομένου, υπήρχε στην ευρέως διαδεδομένη και με ισχυρή θέση στο χώρο των κρατήσεων για ξενοδοχείο, ιστοσελίδα booking.com.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η πλατφόρμα «πρόσφερε» – περί τα τέλη Νοεμβρίου ο συγκεκριμένος λόγος – για κρατήσεις δωματίου στη Βαρκελώνη και άλλες πόλεις «δωρεάν ταξί από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο».

Σε τέτοιες περιπτώσεις, πέρα από το οικονομικό κίνητρο, αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση η συγκεκριμένη παροχή, καθώς απαλλάσσει τους ταξιδιώτες από τη, συχνά εκνευριστική, φασαρία εύρεσης μεταφορικού μέσου, ειδικά για όσους πηγαίνουν σε μία πόλη για πρώτη φορά.

Και είναι λογικό, όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι «προσφορές» να λειτουργούν ως «κράχτης» για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Αλλά, φευ!

Όταν επιχειρήθηκε να γίνει χρήση της «προσφοράς» τα πράγματα άρχισαν να περιπλέκονται. Το σχετικό πεδίο της booking.gr «πετούσε» εκτός του χρήστη. Υπήρξαν επανειλημμένες προσπάθειες σε διάφορες χρονικές στιγμές, πριν το ταξίδι, αλλά όλες απέβησαν άκαρπες.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με την καταγγελία, να μην καταστεί ποτέ δυνατή η χρήση της «προσφοράς».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν διατυπώθηκε το συγκεκριμένο παράπονο στο ξενοδοχείο πια – καθότι το ταξίδι έγινε κανονικά και η μεταφορά από το αεροδρόμιο καλύφθηκε από τους ταξιδιώτες – η απάντηση ήταν πως πρόκειται για ευθύνη της πλατφόρμας και ότι υπάρχουν ανάλογες ενστάσεις και από άλλους χρήστες!

Περί τα τέλη του Δεκεμβρίου, η προσφορά περί «δωρεάν μεταφοράς στο ξενοδοχείο από το αεροδρόμιο» δεν εμφανίζεται πάντως στην ιστοσελίδα.

