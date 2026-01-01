Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Βύρωνος στην Πάτρα.

Διερχόμενο ΙΧ χτύπησε δίκυκλο που κινούταν επί της Βορείου Ηπείρου. Οι αναβάτες έπεσαν στην άσφαλτο ενώ η μηχανή τους χτύπησε σε άλλη μηχανή που ήταν σταθμευμένη και έπειτα προσγειώθηκε στο πεζοδρόμιο.

Οι αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο. Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

