10.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 11:37

Θεσσαλονίκη: Πατέρας ξυλοκόπησε 62χρονο που είχε παρασύρει με αυτοκίνητο το παιδί του έξω από τα δικαστήρια (video)

10.02.2026 11:37
Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες μέρες έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, μετά από αναβολή δίκης, μεταξύ αντιδίκων για υπόθεση παράσυρσης ανηλίκου από δίκυκλο.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (4/2) εκδικαζόταν στο Δ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο, υπόθεση παράσυρση ανήλικου παιδιού, περίπου 10 ετών, μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του σε βάρος 62χρονου. Το τροχαίο συνέβη στην οδό Παπαναστασίου το 2022 και η δίκη αναβλήθηκε για τον επόμενο Σεπέμβριο.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, όλα συνέβησαν μετά την αναβολή, όταν ξαφνικά ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο απέναντι από το δικαστικό μέγαρο και άρχισε να τον χτυπάει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο πατέρας ρίχνει κάτω τον 62χρονο και συνεχίζει να τον χτυπά.

Χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικού που υπηρετούσε στο δικαστικό μέγαρο και ενός δικαστικού υπαλλήλου για να σταματήσει το επεισόδιο.

Σύμφωνα με την πλευρά του 62χρονου, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε χρήματα για να τα βρουν εξωδικαστικά, αρνήθηκε και σύμφωνα με τον ίδιο γι’ αυτό τον χτύπησαν.

