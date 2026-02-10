Λαμία: 43χρονος αστυνομικός πέθανε στον ύπνο του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε εν ενεργεία αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 43χρονος είχε ρεπό τη Δευτέρα και όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε πως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες επαναφοράς συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διακομίστηκε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

