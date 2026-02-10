search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 09:19
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 08:40

Λαμία: 43χρονος αστυνομικός πέθανε στον ύπνο του

10.02.2026 08:40
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών άφησε εν ενεργεία αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 43χρονος είχε ρεπό τη Δευτέρα και όταν η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει διαπίστωσε πως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ. Οι προσπάθειες επαναφοράς συνεχίστηκαν και στο νοσοκομείο Λαμίας όπου διακομίστηκε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από το αστυνομικό τμήμα Λαμίας δόθηκε παραγγελία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, για να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

