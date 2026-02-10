Χίος: Μπήκαν στο χωράφι του και τους πυροβόλησε με καραμπίνα, ένας τραυματίας

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Χίο, όπου αγρότης άνοιξε πυρ κατά μεταναστών από την δομή της ΒΙΑΛ όταν αυτοί μπήκαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας από τους αλλοδαπούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι άνδρες μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του δράστη, στην περιοχή Χαλκειό, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα.

Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και πυροβόλησε, τραυματίζοντας έναν από τους μετανάστες.

Από τους πυροβολισμούς ένα άτομο «τραυματίσθηκε από μεταλλικό σφαιρίδιο», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ συνελήφθη ο δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής ασκήθηκε σε βάρος τριών φιλοξενουμένων της ΒΙΑΛ, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στο περιστατικό, ενώ φαίνεται ότι υπήρχαν άλλα πέντε άτομα στην ίδια ομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «οι τρεις ταυτοποιηθέντες αλλοδαποί, από κοινού με πέντε ακόμη άτομα (αλλοδαπούς) αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, μπήκαν σε αγρόκτημα ημεδαπού στην παραπάνω περιοχή, απ’ όπου αφαίρεσαν αγροτικά προϊόντα.

Όταν οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τον προαναφερόμενο ημεδαπό, ο τελευταίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα.

Κατά τον χρόνο του περιστατικού, τραυματίστηκε από μεταλλικό σφαιρίδιο, ένας εκ των ταυτοποιηθέντων αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή, κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και εννέα φυσίγγια.

Τα εμπλεκόμενα στο περιστατικό άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν αρμοδίως».

