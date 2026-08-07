Περιφέρεια Αττικής: Στήριξη μικρών επιχειρήσεων με 1.044 επενδυτικά σχέδια για ψηφιακή μετάβαση

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Την πρώτη μελέτη του για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση» ολοκλήρωσε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής, καταγράφοντας τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου έχουν προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις τεχνολογίες που αξιοποιούν, τις επενδυτικές τους προτεραιότητες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχή επικοινωνία με τους παραγωγικούς φορείς, να στηρίζει τις επιχειρήσεις και να διαμορφώνει πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί ως μηχανισμός ανάλυσης και τεκμηρίωσης, με στόχο την παραγωγή γνώσης και προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αττική.
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο πρώτο θεματικό webinar του Παρατηρητηρίου.
Τα στοιχεία αναμένεται να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής κατά τον σχεδιασμό νέων δράσεων και μέτρων για την επιχειρηματικότητα.
Από τη μελέτη προκύπτουν έξι βασικά συμπεράσματα:
Η έρευνα για την ψηφιακή μετάβαση αποτελεί την πρώτη μιας σειράς εξειδικευμένων μελετών του Παρατηρητηρίου, οι οποίες έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα της αγοράς και να προσφέρουν αξιοποιήσιμα δεδομένα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην Περιφέρεια Αττικής.
Το έργο του Παρατηρητηρίου επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στην πράσινη οικονομία, στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, στη γαλάζια οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Παράλληλα με την παραγωγή και αξιοποίηση δεδομένων, η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων και στην εφαρμογή δράσεων που ενισχύουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τα επενδυτικά τους σχέδια.
Μέσω του προγράμματος «Attiki On», της δράσης του ΕΣΠΑ για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν εγκριθεί συνολικά 1.044 επενδυτικά σχέδια, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στο Λεκανοπέδιο, με αποδέκτες επιχειρήσεις που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας, στηρίζουν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική συνοχή.
Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με:
Η χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδυτικά σχέδια που διαφορετικά θα ήταν δυσκολότερο να υλοποιηθούν.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, η ταχύτερη προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και η δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες επενδύσεις.
Το «Attiki On» συνδέεται παράλληλα με τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου, καθώς η Περιφέρεια επιδιώκει η καταγραφή των πραγματικών αναγκών της αγοράς να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά εργαλεία, με τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους να κατευθύνονται σε δράσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτέλεσμα.
Αναφερόμενος στη μελέτη και στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:
«Η ανάπτυξη της Αττικής προϋποθέτει ισχυρές, σύγχρονες και ανθεκτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέτει, όμως, και μια Περιφέρεια που δεν σχεδιάζει πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά ακούει την αγορά, συνομιλεί με τους παραγωγικούς φορείς, αξιοποιεί δεδομένα και μετατρέπει τη γνώση σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες πολιτικές.
Η ολοκλήρωση της πρώτης μελέτης του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση» μάς προσφέρει μια καθαρή και τεκμηριωμένη εικόνα για το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, για τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούν, αλλά και για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πού απαιτούνται νέες παρεμβάσεις, ποιοι κλάδοι χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και με ποια εργαλεία μπορούμε να ενισχύσουμε αποτελεσματικότερα την επιχειρηματικότητα.
Για εμάς, η συνεργασία με τα επιμελητήρια, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους κλαδικούς συνδέσμους και τις ίδιες τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής. Δεν περιοριζόμαστε, ωστόσο, στην καταγραφή των προβλημάτων και στην παρουσίαση συμπερασμάτων. Προχωρούμε σε συγκεκριμένες λύσεις και αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας με σχέδιο, συνέπεια και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό».
Ο Περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε:
«Μέσω του προγράμματος «Attiki On», 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται με συνολικά 95,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας στην Αττική, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις να επενδύσουν στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.
Η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομίας της Αττικής. Είναι η επιχείρηση της γειτονιάς, η οικογενειακή μονάδα, η μεταποιητική δραστηριότητα, το εμπορικό κατάστημα, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η νέα καινοτόμος προσπάθεια. Είναι επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική αγορά, δημιουργούν εισόδημα και προσφέρουν θέσεις εργασίας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με την κοινωνική συνοχή και με τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για τις επιχειρήσεις».
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