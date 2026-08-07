Περιφέρεια Αττικής: Στήριξη μικρών επιχειρήσεων με 1.044 επενδυτικά σχέδια για ψηφιακή μετάβαση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη μελέτη του για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση» ολοκλήρωσε το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής, καταγράφοντας τον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου έχουν προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις τεχνολογίες που αξιοποιούν, τις επενδυτικές τους προτεραιότητες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχή επικοινωνία με τους παραγωγικούς φορείς, να στηρίζει τις επιχειρήσεις και να διαμορφώνει πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί ως μηχανισμός ανάλυσης και τεκμηρίωσης, με στόχο την παραγωγή γνώσης και προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αττική.

Τα έξι βασικά συμπεράσματα για την ψηφιακή μετάβαση

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο πρώτο θεματικό webinar του Παρατηρητηρίου.

Τα στοιχεία αναμένεται να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής κατά τον σχεδιασμό νέων δράσεων και μέτρων για την επιχειρηματικότητα.

Από τη μελέτη προκύπτουν έξι βασικά συμπεράσματα:

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ήδη μπει στην καθημερινότητα πολλών επιχειρήσεων. Το 65,8% δηλώνει ότι αξιοποιεί νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ ακόμη ένα 25% σχεδιάζει να το πράξει. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων παραμένει σε σχετικά πρώιμο στάδιο.

Το 65,8% δηλώνει ότι αξιοποιεί νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ ακόμη ένα 25% σχεδιάζει να το πράξει. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων παραμένει σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Οι επενδύσεις παραμένουν περιορισμένες για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Περίπου το 70,2% βρίσκεται σε μηδενικό ή πολύ χαμηλό επίπεδο δαπανών για νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με υψηλότερες επενδύσεις να καταγράφονται σε μικρότερο μέρος των επιχειρήσεων.

Περίπου το 70,2% βρίσκεται σε μηδενικό ή πολύ χαμηλό επίπεδο δαπανών για νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με υψηλότερες επενδύσεις να καταγράφονται σε μικρότερο μέρος των επιχειρήσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται κυρίως για άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η εξυπηρέτηση πελατών, η παραγωγή περιεχομένου και η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, ενώ σταδιακά η χρήση τους επεκτείνεται και σε άλλες λειτουργίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η εξυπηρέτηση πελατών, η παραγωγή περιεχομένου και η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, ενώ σταδιακά η χρήση τους επεκτείνεται και σε άλλες λειτουργίες. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας αποτελεί βασικό κίνητρο για τις επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, σημαντικά εμπόδια παραμένουν το κόστος, η έλλειψη δεξιοτήτων, η αβεβαιότητα ως προς την απόδοση μιας επένδυσης και τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, σημαντικά εμπόδια παραμένουν το κόστος, η έλλειψη δεξιοτήτων, η αβεβαιότητα ως προς την απόδοση μιας επένδυσης και τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται συνδυαστική υποστήριξη. Χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και δικτύωση αποτελούν βασικές ανάγκες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος κάθε επιχείρησης.

Χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και δικτύωση αποτελούν βασικές ανάγκες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος κάθε επιχείρησης. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται θετικές απέναντι σε σχετικές πρωτοβουλίες, εφόσον αυτές απαντούν σε πρακτικές ανάγκες και συμβάλλουν στον περιορισμό του κόστους και της αβεβαιότητας.

Οι επόμενες έρευνες του Παρατηρητηρίου

Η έρευνα για την ψηφιακή μετάβαση αποτελεί την πρώτη μιας σειράς εξειδικευμένων μελετών του Παρατηρητηρίου, οι οποίες έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα της αγοράς και να προσφέρουν αξιοποιήσιμα δεδομένα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην Περιφέρεια Αττικής.

Το έργο του Παρατηρητηρίου επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στην πράσινη οικονομία, στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, στη γαλάζια οικονομία, καθώς και στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Attiki On»: Χρηματοδότηση 95,5 εκατ. ευρώ για 1.044 επενδυτικά σχέδια

Παράλληλα με την παραγωγή και αξιοποίηση δεδομένων, η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων και στην εφαρμογή δράσεων που ενισχύουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τα επενδυτικά τους σχέδια.

Μέσω του προγράμματος «Attiki On», της δράσης του ΕΣΠΑ για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν εγκριθεί συνολικά 1.044 επενδυτικά σχέδια, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στο Λεκανοπέδιο, με αποδέκτες επιχειρήσεις που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας, στηρίζουν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα και την κοινωνική συνοχή.

Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με:

τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό,

την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,

την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας,

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,

την αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών,

τη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδυτικά σχέδια που διαφορετικά θα ήταν δυσκολότερο να υλοποιηθούν.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, η ταχύτερη προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και η δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες επενδύσεις.

Το «Attiki On» συνδέεται παράλληλα με τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου, καθώς η Περιφέρεια επιδιώκει η καταγραφή των πραγματικών αναγκών της αγοράς να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά εργαλεία, με τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους να κατευθύνονται σε δράσεις με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτέλεσμα.

Χαρδαλιάς: «Η ανάπτυξη της Αττικής προϋποθέτει ισχυρές, σύγχρονες και ανθεκτικές επιχειρήσεις»

Αναφερόμενος στη μελέτη και στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η ανάπτυξη της Αττικής προϋποθέτει ισχυρές, σύγχρονες και ανθεκτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέτει, όμως, και μια Περιφέρεια που δεν σχεδιάζει πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά ακούει την αγορά, συνομιλεί με τους παραγωγικούς φορείς, αξιοποιεί δεδομένα και μετατρέπει τη γνώση σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες πολιτικές.

Η ολοκλήρωση της πρώτης μελέτης του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση» μάς προσφέρει μια καθαρή και τεκμηριωμένη εικόνα για το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, για τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούν, αλλά και για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πού απαιτούνται νέες παρεμβάσεις, ποιοι κλάδοι χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και με ποια εργαλεία μπορούμε να ενισχύσουμε αποτελεσματικότερα την επιχειρηματικότητα.

Για εμάς, η συνεργασία με τα επιμελητήρια, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους κλαδικούς συνδέσμους και τις ίδιες τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής. Δεν περιοριζόμαστε, ωστόσο, στην καταγραφή των προβλημάτων και στην παρουσίαση συμπερασμάτων. Προχωρούμε σε συγκεκριμένες λύσεις και αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας με σχέδιο, συνέπεια και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε:

«Μέσω του προγράμματος «Attiki On», 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται με συνολικά 95,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας στην Αττική, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις να επενδύσουν στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.

Η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομίας της Αττικής. Είναι η επιχείρηση της γειτονιάς, η οικογενειακή μονάδα, η μεταποιητική δραστηριότητα, το εμπορικό κατάστημα, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η νέα καινοτόμος προσπάθεια. Είναι επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική αγορά, δημιουργούν εισόδημα και προσφέρουν θέσεις εργασίας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με την κοινωνική συνοχή και με τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για τις επιχειρήσεις».

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΑ: Στα ATM οι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Διακοπές 2026: Το «απαγορευτικό» καλοκαίρι για τη μεσαία τάξη – Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα για τετραμελή οικογένεια

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν – Τι ισχύει για την αργία του Σαββάτου