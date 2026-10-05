Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής δε σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

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Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός μηχανής δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί, στην οδό Αλ. Παπαναστασίου και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα στην οδό Κασσάνδρου, κοντά στο Διοικητήριο, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να τραυματιστούν.

Οι δύο μοτοσικλετιστές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

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