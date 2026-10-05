Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Mε τον καθιερωμένο αγιασμό η Βουλή εισέρχεται στη Δ’ Σύνοδο των εργασιών της, την τελευταία δηλαδή Σύνοδο της βουλευτικής περιόδου που άρχισε τον Ιούλιο του 2023 και τυπικά λήγει το 2027.
Ο αγιασμός έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Παρόντες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέλη της κυβέρνησης, πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή.
Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχώρησε ά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.
Διαβάστε επίσης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είδε το Ελλάδα-Γερμανία: «Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος»
Έκπληξη από Γκιλφόιλ: Έκανε like στον Σαμαρά
Ο Ανδρουλάκης υποδέχεται και ανακοινώνει τον Ευάγγελο Αποστολάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.