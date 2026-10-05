Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

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Mε τον καθιερωμένο αγιασμό η Βουλή εισέρχεται στη Δ’ Σύνοδο των εργασιών της, την τελευταία δηλαδή Σύνοδο της βουλευτικής περιόδου που άρχισε τον Ιούλιο του 2023 και τυπικά λήγει το 2027.

Ο αγιασμός έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Παρόντες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέλη της κυβέρνησης, πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, που άκουσαν από τον Αρχιεπίσκοπο να εύχεται υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια, υπομονή.

Αμέσως μετά τον αγιασμό του Σώματος, η Ολομέλεια προχώρησε ά στην πρώτη συνεδρίαση η οποία αφορά στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος για τη νέα Σύνοδο.

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