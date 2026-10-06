LIVE η ομιλία Τσίπρα στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ

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Ομιλία στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απευθύνει ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει περιοδείες, σε περιφέρεια και Αττική, αλλά και επαφές με επαγγελματικούς φορείς, αναμένεται να δώσει στους συντονιστές της Αττικής, τις κατευθυντήριες γραμμές για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, καθώς η ΕΛΑΣ αναζητεί τη διεύρυνση του ακροατηρίου της.

Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένεται να δώσει συνέχεια στην επίθεση προς την κυβέρνησης με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε χθες.

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