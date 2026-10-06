LIVE η ομιλία Τσίπρα στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ομιλία στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απευθύνει ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει ξεκινήσει περιοδείες, σε περιφέρεια και Αττική, αλλά και επαφές με επαγγελματικούς φορείς, αναμένεται να δώσει στους συντονιστές της Αττικής, τις κατευθυντήριες γραμμές για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, καθώς η ΕΛΑΣ αναζητεί τη διεύρυνση του ακροατηρίου της.
Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα αναμένεται να δώσει συνέχεια στην επίθεση προς την κυβέρνησης με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 που κατατέθηκε χθες.
Διαβάστε επίσης:
Επιστολή Δούκα σε υπουργείο Παιδείας για Γκράβα: «Να γίνει έλεγχος και από την ΚΤΥΠ, αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί»
Αιχμές Σαμαρά κατά Μητσοτάκη για «διαχειριστική» πολιτική, εθνικό εφησυχασμό, παρακμή – Μήνυμα για ανάγκη πολιτικής με αρχές και αξιοπρέπεια
«Όχι» Δούρου σε συνέδριο για εκλογή ηγεσίας πριν τις εκλογές – «Η αποστολή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοκτονία, είναι ιερή υποχρέωση» (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.