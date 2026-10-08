Euroleague: Τιτανομαχία κορυφής Παναθηναϊκού – Φενέρ και Ζοτς – Σάρας απόψε στο Telekom Center

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Ελληνοτουρκικές «μάχες» περιλαμβάνει η 4η αγωνιστική της Euroleague για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο αήττητος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ στο Telekom Center Athens.

Αύριο (9/10), ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του, στην προσωρινή έδρα του, SUNEL Arena, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές (21:15, Novasports Prime).

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στο τρία στα τρία στη φετινή Euroleague απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ κατά σειρά, αλλά το επιθυμούμενο 4-0 αναμένεται να είναι μία πιο δύσκολη αποστολή.

Η Πρωταθλήτρια Euroleague 2025, Φενερμπαχτσέ, του πρώην παίκτη του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα μεταβεί στο TCA, μετρώντας εξίσου τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η Φενέρ ξεπέρασε διαδοχικά τα εμπόδια των Βίρτους Μπολόνια, Μπάγερν Μονάχου και Ντουμπάι, στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο δηλαδή ο Παναθηναϊκός όσο και η Φενερμπαχτσέ έχουν δώσει αγώνες μόνο εντός έδρας και παραμένουν χωρίς ήττα.

Ευχάριστο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί η επιστροφή των Μουσταφά Φαλ και Νίκου Ρογκαβόπουλου σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τη θεραπευτική αγωγή ακολούθησε και την Τρίτη (6/10) ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης.

O Παναθηναϊκός σημειώνει 94,3 πόντους μέσο όρο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Οι «πράσινοι» υπερέχουν σαφώς έναντι της Φενέρ στην επίθεση, με τον τουρκικό σύλλογο να έχει 84,7 πόντους μέσο όρο.

Η Φενέρ δέχεται 2 λιγότερους πόντους μέσο όρο εν συγκρίσει με τον Παναθηναϊκό (70 έναντι 72). Οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχουν μικρή υπεροχή σε ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, όμως υποπίπτουν σε 3,3 περισσότερα λάθη μέσο όρο ανά αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Παρί – Βιλερμπάν 96-98

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολίμπια Μιλάνο

19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ

21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague, πατώντας εδώ.

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